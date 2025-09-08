Monden Momente cumplite pentru Adriana Bahmuțeanu. Mama fostei prezentatoare TV a murit







Adriana Bahmuțeanu trece prin momente de durere profundă după ce mama sa, Petruța Toma, a încetat din viață, potrivit unui anunț făcut pe Facebook.

Vestea tristă a fost făcută public, mai întâi, de sora Adrianei Bahmuțeanu, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale: „Dumnezeu să te ierte, mama mea dragă! Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face începând de mâine, 9 septembrie, la capela Bisericii Sf. Ioan Botezătorul, șoseaua Pantelimon nr. 257, sector 2”, a transmis aceasta pe Facebook.

La sfârșitul lunii iulie, familia Adrianei Bahmuțeanu a trecut prin momente dificile, după ce mama vedetei, Petruța Toma, a suferit un accident vascular cerebral. Din cauza stării grave, aceasta a fost transferată de urgență la Spitalul Fundeni din București, unde a fost internată la secția de neurologie.

Petruța Toma, mama jurnalistei și fostei vedete de televiziune Adriana Bahmuțeanu, a încetat din viață, după ce în ultimele săptămâni starea ei de sănătate s-a deteriorat progresiv în urma unui accident vascular cerebral. Adriana Bahmuțeanu a vorbit public despre pierderea suferită, într-un mesaj plin de emoție pe Facebook.

„Mama mea bună și inimoasă s-a dus în lumina astăzi, la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului!Cu inima franta de supărare și cu neputinta ca nu poate muta munții din loc, asa cum o făcea de obicei! Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului si-a avut mereu o vorba buna pentru noi! Drum lin in lumina mama mea bună! Dumnezeu sa te odihnească!”, a scris aceasta pe Facebook.

Vedeta se află într-o perioadă complicată, după moartea fostului soț, Silviu Prigoană, și încearcă să fie aproape de cei doi fii ai săi, reușind recent să petreacă câteva momente alături de ei.

După decesul lui Prigoană, Adriana Bahmuțeanu i-a acuzat pe frații cei mari ai acestuia că i-au îndepărtat de copiii săi, printr-un proces de alienare parentală, pentru a obține avantaje financiare. Situația a adus un plus de stres și suferință în viața vedetei, care se străduiește să gestioneze atât durerea personală, cât și responsabilitățile familiale.