Monden Prigoană și Bahmuțeanca în acțiune: Adu-mi piciorul, că mă duc să-i dau afară







Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut câteva momente de glorie cu privire la modul în care au ales să conducă televiziunea. Iar unul dintre ele a fost relatat de un fost angajat.

Daniel Ilie este cel care a povestit ce se întâmpla de fapt în spatele camerelor pe când Realitatea aparținea lui Silviu Prigoană. ”Ei se trezeau dimineața amândoi, Prigoană cu Bahmuțeanca, sunau în regie, se puneau pe speaker. În regie sunau ca să dea directive. Ei erau un fel de Gigi Becali, dar pe muzica populară.

Ei făceau echipă acolo. Intră cutare, iese cutare și îi auzeam. Noi în cască îi auzeam și pe ăia în regie și pe ei ce urlau de acasă. Se auzeau copiii ca efau mici. Era o hărmălaie a pământului și la un moment dat Maxineanu ți-am zis el e mai panicos, din ăla se enervează repede. Și mielul ăla a început să mănânce din aia și a început să urle Bahmuțeanca pe acolo: vă omor!

Mi-a mâncat fața de masă! Și regizoarea se auzea: oprește mielul! Aia țipă: vă omor! Era în cască un haos!”, a povestit acesta.

De asemenea lucrurile nu s-au oprit aici. Din contră! ”Stăteam de vorbă si cu invitatul, ce să-l mai întreb, nu știam ce să-l mai întreb! Maxineanu s-a enervat! Eu mi-am smuls casca de pe ureche, s-a dus la mașină singur și a început să dea la pedală și se strâmba la camera. Și regizoarea a început să urle, ia-l pe ăla de acolo.

Pune, mă, cască, ăla nu voia. Și l-am auzit la un moment dat pe Prigoană în cască: adu-mi, fă, piciorul că mă duc sa-i dau afara pe ăștia!”, a mai explicat fostul angajat. La acel moment echipa postului Realitatea filma una dintre edițiile de Paști care urmau să fie publicate ulterior.