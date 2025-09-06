Monden Lupta pentru bani în familia Prigoană nu s-a încheiat: Miza: 4 milioane de euro







Disputele pentru bani în familia Prigoană continuă. Pe lângă problemele dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii mai mari ai fostului politician, în conflict au intrat și alți membri. Fratele răposatului, Daniel Prigoană, este implicat la rândul său într-un proces cu nepotul său Honorius Prigoană.

Un nou episod tensionat s-a declanșat în familia Prigoană. Honorius Prigoană, fiul cel mare al omului de afaceri Silviu Prigoană, a inițiat un proces împotriva unchiului său, Dan Prigoană, solicitând daune morale în valoare de 20 de milioane de lei.

Motivul acțiunii în instanță îl reprezintă declarațiile publice pe care Daniel Prigoană le-ar fi făcut și care, potrivit plângerii, i-ar fi adus prejudicii de imagine și i-ar fi afectat echilibrul emoțional.

Moartea lui Silviu Prigoană a generat tensiuni majore, din păcate. Pe de o parte, Adriana Bahmuțeanu își dorește să restabilească legătura cu fiii săi, iar pe de altă parte, Dan Prigoană este implicat într-un proces în care propriul nepot îl acuză și solicită despăgubiri ce ajung la patru milioane de euro.

Avocata lui Dan Prigoană a oferit declarații în exclusivitate pentru publicația Cancan, referitoare la următoarea etapă legală a acestui conflict din familia Prigoană. Avocata a mai subliniat faptul că Honorius prigoană ar trebui să se prezinte în instanță deoarece s-a admis interogatoriul său cu privire la acest nou caz.

„Dan Prigoană nu s-a prezentat la termenul din luna iunie. Următorul termen îl avem pe data de 9 octombrie. Atunci, teoretic, ar trebui să vină Honorius, pentru că instanța ne-a admis interogatoriul lui. Judecătorul ne-a admis și pe noi”, a declarat avocata.

În procesul în care este implicat Dan Prigoană, ca martor a fost chemată Adriana Bahmuțeanu. Potrivit avocatei Violeta Oancea, prezența lui Honorius este de asemenea așteptată, iar absența acestuia ar putea fi interpretată ca o acceptare tacită a afirmațiilor făcute de partea adversă. De asemenea, suma solicitată de Honorius este de 20.000.000 de lei, conform declarațiilor avocatei.

În calitate de martor, va veni Adriana Bahmuțeanu. Teoretic, Honorius trebuie să vină, pentru că dacă nu vine, înseamnă ca recunoaște ce am zis noi acolo, pentru că ne-am apărat! Suma cerută de el este de 20.000.000 de lei ”, a declarat avocata lui Dan Prigoană, Violeta Oancea.

Din cauza tensiunilor familiale, sănătatea lui Dan Prigoană a avut de suferit și s-a deteriorat vizibil în ultima perioadă. Toate aceste probleme îl afectează profund, a mai subliniat avocata.

„Dan Prigoană nu stă bine cu sănătatea în momentul de față. Toate lucrurile astea îl macină, dar important este să fie puternic”, a mai declarat Violeta Oancea, pentru sursa menționată.