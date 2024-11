Politica Silviu Prigoană a murit. Omul de afaceri s-ar fi înecat cu mâncare!







Update. Jurnalistul Victor Ciutacu a avut prima reacție după ce s-a aflat de moartea lui Prigoană. El a declarat: „Odihnește-te-n pace, Silviule, că și așa n-ai stat o clipă locului.”

Silviu Prigoană a murit la doar 60 de ani după ce s-a înecat cu mâncare într-un restaurant din Brașov. Medicii nu l-au mai putut salva. Silviu Prigoană a fost om de afaceri și politician român, acționar principal al Rosal Grup și fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV, deputat de București din partea PD-L în legislatura 2008-2012. El a fost căsătorit cu Adriana Bahmuțeanu. Cei doi au împreună doi fii, Honorius și Silvius. Din 2016, acesta s-a căsătorit cu Mihaela Prigoană.

Silviu Prigoană a murit

El se afla la masă, în Brașov, când a avut o criză de tuse în timp ce mânca și s-a înecat. Persoana care se afla cu Prigoană a sunat la 112, iar medicii au venit să-l resusciteze, dar fără rezultat. Omul de afaceri avea și mari probleme cu inima.

Prigoană s-a născut în decembrie 1963, la Gherla, în județul Cluj. Acesta a fost acționar principal la Rosal Grup și fondator al mai multor posturi de televiziune. Omul de afaceri a fost deputat de București, din partea PDL, în legislatura 2008-2012. Acesta a fost fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV.

A investit masiv în mass-media

Afaceristul a început să investească masiv în mass-media în 2001, an în care a înființat Realitatea TV. În 2003, a lansat TV Sport, urmat de Etno TV și Taraf TV. A deținut și 10% din acțiuni din Digital Cable Systems (DCS), care a lansat serviciul direct to home (DTH) Max TV. Prigoană deținea și licențe pentru alte două canale, Meteo TV și Manele TV. Omul de afaceri mai deținea, Sigma TV, acțiuni la Teleshop 24, fiind coproprietar și la Taifasuri FM, Manele FM, Jazz FM. Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu deținea și revista Taifasuri, firma Rosal Ortopedic și RTL (Romanian Television of America), precum și postul de radio Etno FM. Până în 2006, Silviu Prigoană a deținut și revista săptămânală Fanatik, cu profil sportiv.

Silviu Prigoană, căsnicie tumultoasă cu Adriana Bahmuțeanu

Silviu Prigoană a candidat fără succes la funcția de primar general al municipiului București la alegerile locale din 2012. În 2023, Prigoană a declarat în cadrul unui podcast că avea o pensie lunară de 11.000 de euro, după 20 de ani de cotizat sume uriașe la stat.

El a fost căsătorit cu prima sa soție Viorica, care a decedat la doar 30 de ani, în 1994. Din această căsătorie are doi fii, Honorius și Silvius. A mai fost căsătorit a doua oară cu Adriana Bahmuțeanu.Cei doi au împreună doi băieți, născuți în 2007 și 2010. După lungi scandaluri cu Adriana Bahmuțeanu, acesta și-a găsit liniștea lângă Mihaela Prigoană.