Un nou scandal între Adriana Bahmuțeanu – Silviu Prigoană. La ce a fost martor fiul lor

Adriana Bahmuțeanu a iscat un nou scandal, în care iubita fostului său soț a fost prinsă la mijloc. Femeia a povestit în cadrul unui interviu că mezinul familiei, Eduard, a fost martor și a filmat un scandal monstru între Mihaela, actuala parteneră de viața a lui Silviu Prigoană, și menajera lor.

După ce a auzit povestea fiului său și a văzut imaginile, Adriana Bahmuțeanu a sunat la Protecția Copilului și a solicitat ca ea să preia custodia totală asupra fiului său, deoarece nu își poate imagina ca el să trăiască în mediul respectiv.

Adriana Bahmuțeanu a făcut un apel la Ordonanța Președințială pentru a-l aduce pe Eduard, fiul ei cel mic, pe care îl are alături de Silviu Prigoană, acasă definitiv. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când fiul ei i-a spus despre ceea ce s-a petrecut în vila afaceristului, s-a cutremurat.

Eduard a vorbit într-un video de aproximativ șapte minute despre tratamentele la care a fost supus, inclusiv umilință, lovituri și jignire.

„Asta s-a întâmplat, am văzut tot, am văzut scandalul la care Eduard a fost de față. Nu se poate așa ceva, prin câte a trecut copilul meu! Să ia parte la asemenea scandaluri, păi cum poate trăi în acea casă, cum să stea copilul meu în acel mediu!? Am predat filmulețul la Protecția Copilului”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.