Un nou scandal între Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. S-a ajuns în instanță

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană sunt din nou în centrul unui scandal de zile mari. Fiul lor cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mama lui. După divorțul părinților, instanța a decis domiciliul băieților la tatăl lor.

Adriana Bahmuțeanu l-a dat în judecată pe Silviu Prigoană și face tot ce îi stă în puteri, pentru ca fiul cel mic să poată locui cu ea. Fosta prezentatoare TV a fost recent într-o vacanță în Statele Unite ale Americii alături de cei doi băieți ai săi, dar și de logodnicul ei, George Restivan. Când s-au întors în România, fiul cel mic al vedetei și-a exprimat dorința de a se muta la mama lui.

„Da, am înaintat această cerere. Fiul meu cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mine, la întoarcerea din vacanță. Asteptăm ca instanța să stabilească un termen”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Spynews.ro. După ce a aflat de acțiunea fostei sale soții, Silviu Prigoană a reacționat:

Adriana Bahmuțeanu a încălcat hotărârea judecătorească și este infracțiune. În primul rând. Și, în al doilea rând, nu a dus copilul la școală. Este o altă infracțiune. Două infracțiuni una peste alta. Care se sancționează cu închisoare. Însă își asumă responsabilitatea a ceea ce face. S-au ocupat avocații. Am înștiințat Protecția Copilului Sector 3, Sector 5, Poliția, executorul judecătoresc. S-au făcut toate demersurile necesare. Copilul nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești. Dânsa avea obligația să aducă copilul acasă. Ulterior, dacă dorea să facă ceva, există proceduri legale. Cum eu am procedat legal, și dânsa trebuia să procedeze legal. Legea este numai pentru unii, nu pentru toată lumea. Probabil cel mic locuiește la Adriana, abuziv. Nu am cunoștință, știu că nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești, la domiciliul meu. Ea avea obligația să ia și să îi aducă. Ce știu cu siguranță, de pe cântarul medicului de familie, este că a plecat cu 80 kg și s-a întors cu 90 kg, în 3 săptămâni. Totuși, are 12 ani….