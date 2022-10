S-a aflat motivul amânării nunții. Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre temerile sale cu privire la darul de nuntă

Multă lume se întreabă când va avea loc nunta fostei soții a lui Silviu Prigoană. Dar Adriana Bahmuţeanu a explicat motivul amânării evenimentului pe motiv că „oamenii se uită în portofel și se gândesc de cinci ori înainte să cheltuie un ban”.

Chiar dacă cei doi au pornit de la stadiul de amici, George nu s-a lăsat și, ajutat fiind de prietena comună Carmen Harra, i-a ajuns la inimă „fostei” soții a lui Silviu Prigoană. Deşi sunt logodiţi, cei doi nu grăbesc lucrurile deocamdată. Iar prima preocupare este factura la energie care poate să diminueze numărul bancnotelor din plic.

Întrebată de ce nu mai vine evenimente, Adriana Bahmuțeanu a spus: „Dar nici nu ies foarte des la evenimente, ies o dată, de două ori pe an. Dar am venit aici pentru că m-a invitat prietenul Botezatu și, de fapt, hai să îți spun motivul real. Am venit să luăm pături, frate, că la criza energetică și la criza facturilor o să avem nevoie de multe pături în casă. Ne dă și niște halate, ne dă prosoape, să ne învelim bine. Să nu ne fie frig”, a declarat fosta soţie a lui Silviu Prigoană.

Ce spune viitorul soţ al Adrianei Bahmuțeanu

George Restivan: „Pot să zic că sunt foarte fericit, în primul rând, o iubesc foarte mult. Îmi iubesc familia, în primul rând, avem băiețelul nostru de care ne ocupăm și, pentru mine, Adriana este, cum să spun, nici nu am știut de ea până acum câteva luni. Eu nu am știut de statutul ei absolut nimic.

Zici că am picat de pe altă planetă, când vine vorba de ea. Mi se pare ceva normal, nu mă simt deloc special. Mă simt bine, normal, eu mă bucur pentru ea, pentru că are statutul ăsta pe care îl are, îi doresc în continuare să devină mai faimoasă. Are tot suportul din partea mea”, a declarat George Restivan.

Teama de facturi la gaz şi curent i-a determinat să amâne nunta

Întrebată de data nunții, fosta soţie a lui Silviu Prigoană a spus: „Oricum nu vine nimeni, oamenii se uită în portofel…”

Şi continuă: „Asta spuneam, cu criza facturilor, cu criza energetică nu ai cum să faci ceva acum, o petrecere liberă, degajată. Păi ce faci, te trezești peste o lună că îți trimite factura de la curent sau îți trimite peste o lună factura de la gaz. Și alimentele se scumpesc de la o zi la alta, nici cârciumarii nu mai știu ce să facă. Am zis că o mai amânăm, că oricum nu vine nimeni, oamenii se uită în portofel și se gândesc de cinci ori înainte să cheltuie un ban, e complicat”.

Cu privire la dar, Adriana Bahmuțeanu a spus: „Nu e vorba de dar, trebuie să te îmbraci, să arăți bine. Nu acum, când o să ne liniștim, când o să scăpăm de toate crizele, da, o să facem și o petrecere cu toți prietenii”, a mai declarat aceasta într-un interviu pentru cancan.ro.