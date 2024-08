Monden Reacția Iustinei, după ce Cornel a fost luat cu ambulanța. A greșit mult la Insula Iubirii







Cornel Luchian și Iustina au venit la Insula Iubirii, Antena 1, pentru a își testa relația înainte de nuntă. Chiar dacă au spus că sunt un cuplu sudat, cei doi și-au dat seama că au probleme când au ajuns în Thailanda. După ce Cornel a intrat cu o ispită în mare, logodnica sa s-a îmbătat de supărare și a început să-l jignească. Ea le-a zis tuturor că femeie ca ea nu mai găsește și că ar trebui să îi mănânce „fleașca”.

Cornel de la Insula iubirii a fost luat cu ambulanța

După ultimul bonfire în care a văzut imagini cu logodnica sa, Cornel început să acuze dureri în piept și a cerut ajutorul medicilor. Inițial, el a luat o aspirină și a sperat că se va simți mai bine. Acesta a început să simtă dureri mai puternice și a rugat echipa de producție să cheme ambulanța. Când au venit medicii, el stătea cu greu pe picioare. Reacția Iustinei nu a încetat să apară.

A fost foarte afectat

„Și eu m-am distrat și eu am dansat, dar nu îl halul ăsta. Nu cred că a fost în viața mea un moment mai rușinos și mai greu decât ăsta. Nu am trăit așa ceva niciodată. Mi-e așa un pic de imaginea ei, că și-a distrus-o. Mi-era rușine mie pentru ea, că e femeie și în ipostazele mele nu vreau să văd pe nimeni. Pur și simplu sunt bucăți! M-a lovit prea rău.Era ceva de nedescris. Am luat anumite decizii și în fiecare zi mă duc în cameră, mă rog și plâng. Așa mă descarc pentru că altfel nu pot. Sunt prea multe, tot ce putea distruge, a distrus”, a spus Cornel Luchian în cadrul emisiunii Insula Iubirii.

Iustina regretă ce a făcut

Filmările cu Cornel au ajuns virale pe Internet. Înainte să se simtă rău, logodnica sa Iustina a declarat că vrea ca acesta să facă infarct. Internauții i-au spus Iustinei că a exagerat și că a vorbit foarte urât de bărbatul cu care urma să se căsătorească. După ce a văzut imaginile cu iubitul său, ea a spus că este conștientă că a greșit, dar că nu mai poate da timpul înapoi. Concurenta a zis că a învățat foarte mult din această experiență și că acum nu ar mai reacționa așa urât.

Utilizator Instagram: ”E ok că ești distractivă, dar prea mult l-ai rănit pe Cornel, ai exagerat mult la adresa lui”

Iustina: ”Știu, acum timpul nu îl mai pot da înapoi. Dar am învățat multe din asta”.