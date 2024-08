Monden Insula iubirii. Cornel Luchian, complet blocat. I s-a făcut rău când a văzut poze cu logodnica







Cornel Luchian a rămas pur și simplu blocat după ce a văzut imaginile cu logodnica sa, Iustina Loghin, la Insula Iubirii. A fost nevoie de intervenţia medicilor deoarece i s-a făcut rău după ce a ascultat tot ceea ce a povestit iubita lui.

Cornel Luchian a trecut prin momente de cumpănă acuzând dureri în piept după ce a văzut imaginile cu Iustina Loghin. Cei doi concurenți au dorit să-și testeze relația înainte de nuntă, dar a fost dezamăgit de partenera sa.

Așadar, au fost noi tensiuni pe Insula iubirii atunci când Cornel Luchian a avut probleme în timpul filmărilor. Durerea din piept i-a venit după ce acesta privit imaginile cu iubita sa, Iustina Loghin (foto).

Cornel Luchian, blocat. I s-a făcut rău când a văzut imagini cu logodnica. Sursa foto: Facebook

Mai exact, este vorba despre o petrecere de la vilă, unde Iustina Loghin a spus niște lucruri neașteptate despre relația sa. Aceasta a povestit despre problemele financiare, despre dependența de cazinouri și despre fosta căsnicie a concurentului.

La curt timp după ce a văzut acele imagini, Cornel Luchian a reacționat spunând că a ajutat-o „să fie o doamnă, i-am dat importanță, am băgat-o în societate”, iar cum vede rezultatul.

Nu înțeleg de ce nu a spus niciodată că a deranjat-o ceva

Cornel Luchian a povestit că a făcut tot ce a putut pentru ea, de asta nu înțelege de ce nu a vorbit dacă „a deranjat-o ceva. Mereu i-am dat posibilitatea să îmi spună sau să rămână la București dacă nu îi place ceva”, a mai spus concurentul.

Cornel Luchian a mai mărturisit că „nu a fost genul de relație s-o oblig. Nu știu ce a făcut-o să spună așa ceva. Am încercat să fac din ea o femeie, i-am oferit tot ce și-ar fi putut dori, am ajutat-o să fie o doamnă, am băgat-o în societate, i-am oferit tot ce își putea dori și cred că acum a ajuns în punctul ăla în care a ajuns cineva și nu mai poate de bine”.

Cornel Luchian: A uitat că eu am luat-o de jos și am dus-o sus

Cornel Luchian s-a arătat extrem de furios după ce a ascultat mărturisirile logodnicei sale, iar acum crede că ea „încearcă să mă intimideze pe mine pe ceva ce nu pot să înțeleg. Și când vorbește, toate lucrurile le vorbește de sus. A uitat că eu am luat-o de jos și am dus-o sus”.

A mai precizat că „nu a trăit un moment mai rușinos și greu” în viața lui, după ce a văzut imaginile în timp ce se „dezlănțuie” la petrecere.

Concurentul a mai declarat că „nu am trăit așa ceva niciodată. Mi-e așa un pic de imaginea ei, că și-a distrus-o. Mi-era rușine mie pentru ea, că e femeie. Pur și simplu sunt bucăți! M-a lovit prea rău”, a mai spus a spus concurentul de la Insula iubirii, în emisiunea de la Antena 1.