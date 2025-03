Monden Frații Țiriac, imagine rară. Cum s-au fotografiat cei doi







Alexandru și Ioana Țiriac au făcut publică o fotografie rară în care apar amândoi la un eveniment, iar postarea a strâns sute de like-uri. Cei doi nu se afișează public împreună cu atât mai puțin pe internet.

Copiii lui Ion Țiriac împreună

Omul de afaceri are trei copii pe care i-a recunoscut. Unul este Alexandru Țiriac pe care îl are alături de Mikette von Issenberg, și pe Karim și Ioana a căror mamă este Sophie Ayad. În această fotografie, Ioana și Alexandru par să se simtă foarte bine împreună. Deși au vârste diferite și mame diferite, cei doi frați seamănă și se bucură unul de compania celuilalt. Ion Țiriac este cel care susține financiar întreaga familie, iar unii dintre copii săi sunt implicați în afacerile tatălui.

Cert este că acum toți par să emigreze către Dubai. Prima care a plecat a fost Ileana Lazariuc, fosta soție a lui Alexandru. Aceasta s-a stabilit acolo alături de cei doi copii pe care îi are cu fiul magnatului. Apoi și Ioana Țiriac a decis că Dubaiul poate fi noua ei casă, așa că s-a stabilit și ea acolo. Potrivit informațiilor din spațiul public aceasta este acum agent imobiliar în Dubai. De asemenea și Alexandru Țiriac are reședința în Dubai, unde și Sorana Cârstea are o proprietate. Se pare că orașul însorit aproape pe toată perioada anului a atras toată familia în acea direcție.

Ion Țiriac este cel care nu se lasă atât de ușor convins. Acesta stă mai mult prin România unde de altfel are dezvoltate majoritatea afacerilor. Cât despre fiul lui, Alexandru, acesta s-a implicat în câteva dintre business-urile tatălui, dar nu pare să aibă același fler ca fostul tenismen. Averea lui Ion Țiriac este estimată la peste un miliard de euro. Iar cei trei copii nu ar fi singurii moștenitori ai omului de afaceri. Acesta a explicat într-un interviu că ar avea 33 de copii ilegitimi.