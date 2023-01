Ion Țiriac a mărturisit că are 33 de copii. Câţi sunt legitimi şi cum va împărți averea. Dezvăluiri fabuloase despre viaţa sa

Viața privată a lui Ion Țiriac a fost mereu un subiect de prima pagină a presei din întreaga lume. S-au lansat tot felul de comentarii amuzate și zvonuri scăpate de sub control. Din colo de aceste mondenități, astăzi activele lui Ion Ţiriac sunt în jur de 2 miliarde de dolari, o sumă imensă chiar și pentru cele mai mari nume din sport.

Primul român care a intrat pe lista Forbes (în 2007) recunoaște sincer că are 33 de copii

Ion Țiriac a dezvăluit o parte a testamentului său și a spus că averea sa va fi împărțită în 33 de felii egale. El a explicat că are 33 de copii, dar numai 3 sunt legitimi, însă la moartea sa fiecare copil va primi o parte din avere.

„Dintotdeauna mi-au plăcut femeile, nu-mi explic de ce. Din cei 33 de copii ai mei, doar 3 sunt legitimi și au numele meu. Totuși, bunurile mele vor fi împărțite în 33 de felii egale și toată lumea va primi aceeași sumă”, a declarat miliardarul român.

Ion Țiriac este, de asemenea, un colecționar obsesiv de mașini și nu este noutate: „Am toate Ferrari-urile care au ieșit, am toate Mercedes-urile care au apărut, am toate Jaguar-urile care au ieșit, am și toate Porsche-urile care au apărut”.

Astăzi activele sale sunt în jur de 2 miliarde de dolari, o cifră nemaiauzită chiar și pentru cele mai mari nume din sport, clar desprinsă de fostul tenismen român. Un record neobișnuit la sfârșitul unei vieți neobișnuite. O viață pe care, mai devreme sau mai târziu, o vom savura stând confortabil la cinema (Sursa: Revista Athleta).

Ion Ţiriac a ştiut să profite de notorietatea câştigaţă ca sportiv

Ion Țiriac și-a exploatat notorietatea câştigată ca sportiv de-a lungul anilor, devenind apoi antrenor și manager. Românul este văzut mai târziu ca un om sfânt cu mâini de aur: investește în jucători de calibrul Steffi Graf, Goran Ivanisevic, Boris Becker și Marat Safin, făcându-i să devină campioni la nivel mondial.

Paralel cu această activitate, Țiriac dezvoltă și afacerile personale, profitând de prăbușirea regimului comunist din România și investind sume uriașe în propria țară.

În 1990 a fondat o bancă, Banca Țiriac, prima instituție bancară privată din România post-comunistă. Apoi s-a diversificat în asigurări, specializându-se în vânzări de mașini, unde și-a construit un imperiu de dealeri, deținând în cele din urmă o companie aeriană, scrie qutsidernews.it.