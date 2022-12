Simona Halep a pierdut un proces cu o miză foarte importantă. Nu a contat că i-a avut alături de Ion Țiriac și pe Ilie Năstase

În preajma procesului pe care Simona Halep îl va susține pentru a scăpa de acuzațiile de dopaj, în spațiul public au apărut informații despre o poveste mai veche în care a fost implicată sportiva. Este vorba despre un alt proces în care Simona Halep a fost parte, alături de Ion Țiriac, și pe care l-a pierdut. Se întâmpla în 2019, când a fost cât pe ce ca jucătoarea de tenis să plătească despăgubiri morale de 35 de milioane de lei.

Simona Halep a fost implicată într-un proces deschis împotriva Băncii Naționale, în anul 2017, de Ion Țiriac. Miliardarul a atras alături de el mai mulți jucători de tenis, între care Ilie Năstase, Horia Tecău sau Simona Halep, într-o încercare de a obține trecerea Arenelor BNR în proprietarea statului. Omul de afaceri solicita ca Banca Națională să fie obligată să cedeze statului baza sportivă Arenele BNR din centrul Bucureștiului. Țiriac era nemulțumit că nu-și mai putea organiza turneul de tenis pe terenurile de tenis aflate în proprietarea BNR deoarece ISU a refuzat să acorde aviz de funcționare.

Ion Țiriac a cerut ca Arenele BNR să fie preluate de stat și ulterior reincluse în circuitul sportive. Baza sportivă, situată în strada Dr. Staicovici nr. 42-48, a devenit proprietarte a BNR încă din anul 1946. Iar din 1991, Arena Centrală de tenis, precum și alte construcții din complexul sportiv, au intrat, de asemenea, în proprietarea BNR, fiind preluate de la Ministerul Tineretului și Sportului de la acea vreme. Probabil pentru a nu fi înstrăinătate, conform unui vechi obicei al autorităților române de la acea vreme. În procesul pe care l-a intentat BNR, Ion Țiriac i-a atras alături de el pe Ilie Năstase, Simona Halep, Sorana Cîrstea, Horia Tecău etc.

„Sunt documente pe care noi le-am prezentat Judecătoriei Bucureşti. Deci începem procesul împotriva Băncii Naţionale a României. Cine suntem? Suntem nişte sportivi care am fost, nişte sportivi care suntem și, dacă este nevoie, în următoarele săptămâni, pot să adun până la 200.000 de semnături ale sportivilor care vor fi”, spunea el, în debutul procesului.

Ion Țiriac a mutat turneul de tenis la Budapesta

După doi ani de judecată, în 2019, însă, jucătorii de tenis au pierdut, BNR rămânând proprietar asupra complexului sportiv. Tribunalul București a respins solicitarea lui Ion Țiriac, dar și pe cea a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, care a solicitat daune morale de aproape 35 de milioane de lei.

„S-a dat sentința. Nu au avut calitate procesuală. Nu știu dacă s-a scris motivarea. Asta a fost povestea, noi n-am declanșat nici o acțiune”, declara, la acel moment, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

De supărare, Ion Țiriac a mutat turneul de tenis, pe care îl organiza la București, la Budapesta, în Ungaria

„23 de ani am făcut turneul. 23 de ani am reparat la acel stadion atât cât am putut. Nu aveam dreptul să facem mai mult. Nu era proprietatea noastră. Nu am nimic cu BNR, cu domnul Isărescu. Dar nu o să înțeleg niciodată de unde atâta învrăjbire cu acel stadion. Mă stupefiază că nu s-a autosesizat nimeni până acum. Acea proprietate a fost luată ilicit de BNR. Guvernul… Nu și-a dat nimeni acordul de vânzare. Din ce știu, Senatul a aprobat legea ca proprietatea să treacă în mâinile statului. Dar până acum nu a pus-o la vot. Acum este târziu, turneul se va juca la Budapesta în 2019”, spunea Ion Țiriac, conform playsport.ro.