Cojile de usturoi, aur în casă. Cum le poți folosi







Usturoiul este folosit în preparate datorită gustului intens. Pe lângă faptul că adaugă un plus de savoare, acesta are rolul de a întări imunitatea. De asemenea, usturoiul poate susține sănătatea inimii, ajutând la scăderea colesterolului și îmbunătățirea circulației. Deși multe persoane aleg să arunce cojile de usturoi, acestea au la fel de multe proprietăți pentru organism.

Cojile de usturoi, un antioxidant natural

Cojile de usturoi sunt pline de flavonoide și compuși sulfurici, substanțe care ajută la combaterea radicalilor liberi, reducând astfel stresul oxidativ și inflamațiile din corp. Acestea au un rol important în prevenirea afecțiunilor cauzate de deteriorarea celulară.

Componentele din coajă de usturoi pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol și îmbunătățirea circulației sângelui.

În plus, vitaminele și mineralele din cojile de usturoi sunt excelente pentru întărirea sistemului imunitar. Acestea vor ajuta organismul să lupte împotriva infecțiilor.

Cum prepari ceaiul

Pune câteva coji de usturoi într-o cană și adaugă apă clocotită peste ele. Lasă infuzia să stea 10 minute, iar apoi îndepărtează cojile. Pentru un plus de gust, adaugă o linguriță de miere sau zeamă de lămâie. Deși usturoiul are o aromă intensă, ceaiul preparat din cojile acestuia are un gust complet diferit.

Antioxidanții din coaja de usturoi ajută și la regenerarea pielii, iar o infuzia poate fi folosită pentru curățarea tenului. Aceasta poate contribui la îmbunătățirea aspectului pielii, oferindu-i un aspect sănătos și luminos.

Cojile de usturoi pot fi folosite în gospodărie

Acestea sunt un îngrășământ natural excelent pentru plante, fiind ideale pentru compost. De asemenea, mirosul lor puternic ajută la respingerea dăunătorilor, cum ar fi furnicile, melcii și afidele. Poți presăra cojile în jurul plantelor sau în colțurile casei pentru a ține insectele la distanță.

În sezonul cald, acestea te vor ajuta să scapi de țânțari. În plus, cojile de usturoi pot fi folosite pentru curățarea ustensilelor de bucătărie, îndepărtând eficient mirosurile neplăcute și grăsimea.