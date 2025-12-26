Monden

Fiul lui Prigoană și Adrian Bahmuțeanu vrea emancipare la 17 ani. Scandalul nu se mai sfârșește

Fiul lui Prigoană și Adrian Bahmuțeanu vrea emancipare la 17 ani. Scandalul nu se mai sfârșeșteAdriana Bahmuțeanu. Sursa foto: Instagram
Adriana Bahmuțeanu se confruntă pentru al doilea an consecutiv cu situații dificile în viața sa personală, după moartea fostului soț, Silviu Prigoană.

În contextul apropiat al sărbătorilor de iarnă, relația dintre ea și cei doi fii minori, Maximus (17 ani) și Eduard, rămâne tensionată, iar evoluțiile recente au atras atenția presei.

Contextul familiei Bahmuțeanu după decesul lui Silviu Prigoană

După moartea lui Silviu Prigoană, copiii pe care îi avea cu acesta – Maximus și Eduard – au rămas să locuiască alături de frații lor vitregi, Honorius și Silvius. Potrivit relatărilor, relațiile dintre mama lor și cei doi adolescenți s-au deteriorat semnificativ.

În apropierea Crăciunului, situația a luat o nouă direcție, după ce a apărut informația că fiul cel mare, Maximus, ar fi depus o cerere de emancipare.

Această acțiune legală are implicații juridice importante, deoarece emanciparea ar permite unui minor să fie recunoscut ca major înainte de vârsta legală de 18 ani, ceea ce ar afecta administrarea bunurilor moștenite.

Cererea de emancipare

Într-un articol publicat recent, jurnalista a fost citată în legătură cu decizia fiului ei de a solicita emanciparea. Ea a precizat că nu consideră această hotărâre drept una matură, atribuind influența fraților vitregi în luarea acestei decizii.

Un extras din declarațiile sale publicate în presă spune:

„A făcut cerere să fie major mai devreme, ca să-l pună să semneze că îi dă toată averea fratelui mai mare. Frații lor îi bobinează ca să ajungă la 18 ani, că cel mare a cerut să se emancipeze. Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu.”

În continuare, Bahmuțeanu a subliniat în aceeași declarație:

„Cine se atinge de banii aceia face pușcărie. Eu dacă iau un leu din acei bani, fac pușcărie, și frații lor mai mari la fel.”

Aceste afirmații sugerează preocuparea sa față de administrarea bunurilor moștenite și de respectarea cadrului legal privind averea minorilor, conform publicării.

Decizia instanței și rolul expertizei în cazul copiilor

Pe lângă declarațiile din presă, instanța – prin Judecătoria Sectorului 3 din București – a stabilit recent obiectivele unei expertize complexe la cererea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Această expertiză are ca scop evaluarea dinamicii familiale și impactul pierderii tatălui asupra stării emoționale a minorilor, conform acelorași surse.

Adriana Bahmuțeanu / sursa foto: arhiva EVZ

În sarcina expertului desemnat se află între altele:

  • Analiza relațiilor dintre copii, mamă și frații majori;
  • Identificarea eventualelor influențe negative sau conflicte în cadrul familiei;
  • Evaluarea impactului pierderii părintelui decedat asupra stării emoționale și mentale a minorului.

De asemenea, instanța a cerut expres identificarea semnelor de manipulare, anxietate sau respingere nejustificată față de mamă în cazul minorilor.

Situația actuală la nivel familial și repercusiuni

Situația descrisă în mass-media reflectă un context complicat pentru familia Bahmuțeanu-Prigoană, în special în perioada sărbătorilor de iarnă, când așteptările legate de reuniuni familiale sunt, de regulă, ridicate.

Pe lângă aspectele juridice legate de moștenire și emancipare, conflictul a atras și atenția autorităților competențe, care au inclus evaluarea psihologică a minorilor ca parte a procedurilor

