Comisionar vamal din Portul Constanța, arestat pentru sprijinirea unei grupări de criminalitate organizată

Comisionar vamal din Portul Constanța, arestat pentru sprijinirea unei grupări de criminalitate organizată
Un comisionar vamal şi administratorul unei societăţi de depozitare din Portul Constanţa au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi facilitat exportul ilegal în Israel a 15 tone de frunze de tutun. Comisionarul, folosindu-se de documente comerciale false în sistemul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa, ar fi permis grupării de criminalitate organizată să obţină liber la vamă, arată IPJ Constanța.

Un comisionar vamal din Portul Constanța, arestat preventiv

Conform sursei, administratorul depozitului este cercetat pentru că ar fi permis introducerea mărfii fără documente de recepţie şi fără înregistrarea în evidenţele firmei.

Potrivit IPJ Constanţa, cei doi, în vârstă de 46 şi 54 de ani, sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, folosirea şi complicitate la folosirea documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, şi acces ilegal la un sistem informatic.

Tutun

Sursa foto: Roger Heil | Dreamstime.com

Legături cu o grupare de criminalitate

Anchetatorii au declarat că, anul trecut, cele două persoane s-au alăturat unei grupări de criminalitate organizată, destructurată în octombrie. Ele urmăreau să obţină câştiguri materiale prin transport ilegal de ţigarete fără timbru de accizare românesc sau european şi de frunze de tutun fără documente de provenienţă, destinate exportului în alte zone.

România este printre țările cele mai afectate de un fenomen periculos care va lăsa urme adânci mai multe decenii
Ce cadou ar putea primi prințesa Kate de la Regele Charles. Speculații fără sfârșit

„Astfel, cercetările au reliefat că persoana de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credenţialele unei alte persoane, ar fi implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată ar fi obţinut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantităţi de peste 15 tone de frunze de tutun”, au afirmat poliţiştii.

Verificări în Portul Constanța. Concluziile anchetatorilor

Oamenii legii au arătat că administratorul, în vârstă de 46 de ani, al unei societăţi de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanţa, ar fi permis depozitarea frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor de recepţie şi transport și fără înregistrarea mărfii în evidenţele firmei.

Astfel, ar fi fost creat cadrul logistic necesar pentru ca, la procedura de export, să fie prezentate autorităţilor vamale documente comerciale falsificate, prin care s-ar fi obţinut liberul de export pentru întreaga cantitate de frunze de tutun. Cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore și ulterior prezentate Tribunalului Constanţa, care a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

