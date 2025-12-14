Judecătorul care a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța este susținător al protestului magistraților #rezist

Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București se numără printre cei aproape 800 de magistrați care au semnat protestul de solidaritate cu colegii săi evidențiați în documentarul Recorder. În martie 2025, Nestor a refuzat să trimită după gratii mai mulți afaceriști și șefi ai administrației portuare, acuzați de dare de mită și implicare în fapte de corupție la Portul Constanța, potrivit Gândul.

Decizia judecătorului a fost motivată prin faptul că dosarul se baza „aproape exclusiv” pe înregistrările realizate de investigatorul sub acoperire, deși speța conținea și probe audio în mediul ambiental.

În februarie 2025, procurorii DNA au reținut șapte dintre suspecții implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, printre care și Jean-Paul Tucan, acționar majoritar al JT Grup Oil, considerat unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri constănțeni. Tucan este acuzat că a oferit și a promis mită de sute de mii de euro pentru obținerea unor avize necesare în zona de acostare a portului.

Conform stenogramelor, Tucan se lăuda cu relații personale cu primarul Constanței: „Eu am o relație cu Chițac, suntem frați”. Ancheta vizează negocieri între oameni de afaceri, politicieni și angajați din Portul Constanța privind contracte, parcele, culoare și funcții.

Jean-Paul Tucan, acționar majoritar JT Grup Oil, societate cu o cifră de afaceri în 2023 de peste 220 de milioane de lei și un profit net de aproape șașe milioane de lei, este în prezent dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere lichide de la Marea Neagră, amplasat în zona liberă din Portul Constanța Nord, Dana 97, parcela 51, proiect care face parte din portofoliul societății pe care o controlează. Investiția a fost estimată la peste 25 milioane de euro.