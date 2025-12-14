Judecătorii Tribunalului București resping asocierea cu mișcarea USR-Rezist

După ce procurorii DNA au clarificat că susțineau doar ideea inițială de solidaritate, judecătorii de la Tribunalul București și-au exprimat distanțarea față de mișcarea USR, susținând că nemulțumirile magistraților sunt prezentate eronat în spațiul public.

Sute de judecători și procurori au răspuns la apelul de solidaritate lansat după publicarea reportajului Recorder și declarațiile judecătoarei Raluca Moroșanu la conferința de presă de la CAB. Antonia Diaconu, procuror-șef al DIICOT Pitești, a publicat sâmbătă pe Facebook lista actualizată a magistraților care au aderat la inițiativă.

Mesajul postat de Diaconu precizează că semnatarii susțin magistrații care au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție. Subiectul a generat însă tensiuni pe grupurile interne ale magistraților, unde aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care apelul de solidaritate a fost interpretat și utilizat în spațiul public.

Mihaela Lavinia Cîrciumaru, judecător la Tribunalul București, a declarat că a semnat memoriul de susținere pentru colegii săi Laurențiu Besu și Raluca Moroșanu, dar semnătura sa a fost folosită pentru a sugera probleme similare la Tribunalul București. Ea a precizat că, în cei 11 ani de activitate, nu au existat astfel de probleme în tribunal.

Cîrciumaru a subliniat că nu este corect să fie lansate acuzații nefondate împotriva foștilor sau actualului președinte. Ea este unul dintre cei peste 800 de magistrați care și-au exprimat solidaritatea cu colegii afectați de presiuni în sistemul de justiție, iar mai mulți participanți la inițiativă au semnalat că mesajele lor au fost șterse.

Procurorii DNA semnatari ai demersului inițial de solidaritate cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu au început să se distanțeze de acesta, precizând că au susținut doar ideea de solidaritate din magistratură. Aceștia nu sprijină protestele și nici cererile de demitere a șefilor de instituții, după ce mișcarea a fost preluată de partidele politice, cum ar fi USR.

Printre cei care s-au distanțat se află și Cosmin Hălălău, șeful Serviciului de Cooperare Internațională din DNA, unul dintre cei 25 de procurori DNA care au semnat protestul inițial. Lista inițială includea procurori activi la DNA, dar și la EPPO, Codruța Koveși și foști procurori DNA care în prezent beneficiază de pensii speciale.