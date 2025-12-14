Un judecător cu legături la vârful Guvernului a semnat petiția de susținere pentru colegi

O petiție semnată de aproape o mie de magistrați, prin care este exprimată susținerea pentru judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, readuce în prim-plan nu doar tensiunile din sistemul judiciar, ci și conexiunile personale existente între unii dintre semnatari și zona politică. Printre numele care apar pe lista semnatarilor se află și judecătorul Alin Bodnar, de la Tribunalul București, secretar general al Forumului Judecătorilor din România.

Judecătorul Alin Bodnar este căsătorit cu Bianca-Teodora Firezar, fost consilier de stat la Administrația Prezidențială, în perioada în care Ilie Bolojan a ocupat funcția de președinte interimar al României. Informația apare în contextul unei dezbateri publice ample legate de documentarul Recorder și de reacțiile generate în rândul magistraților.

Alin Bodnar este judecător la Tribunalul București și ocupă, în același timp, funcția de secretar general al Forumului Judecătorilor din România, una dintre cele mai active asociații profesionale ale magistraților. Numele său apare pe lista celor aproape 1.000 de magistrați care au semnat scrisoarea publică de susținere pentru judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, magistrați care au fost menționați în documentarul Recorder privind starea justiției din România.

Scrisoarea de susținere a fost prezentată ca un gest de solidaritate profesională, în contextul dezbaterii publice declanșate de dezvăluirile din documentar, care au vizat presupuse practici discutabile din interiorul sistemului judiciar.

Judecătorul Alin Bodnar s-a căsătorit luna trecută cu Bianca-Teodora Firezar. Aceasta a ocupat funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială în perioada 14 februarie 2025 – 27 mai 2025, când Ilie Bolojan a fost președinte interimar al României.

Funcția de consilier de stat presupune activitate în aparatul prezidențial, fiind una dintre pozițiile de lucru apropiate de conducerea instituției. Mandatul Biancăi-Teodora Firezar s-a încheiat odată cu finalul perioadei de interimat a lui Ilie Bolojan la Cotroceni.

Această legătură personală a fost semnalată în contextul în care petiția semnată de judecători a fost interpretată de unii comentatori drept un act cu potențiale implicații politice, având în vedere amploarea documentarului Recorder și impactul său asupra dezbaterii publice despre justiție.

Lista semnatarilor petiției nu se limitează la magistrați din instanțele inferioare. Printre cei care și-au pus semnătura se află și Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție și actual procuror-șef al Parchetului European.

Prezența Laurei Codruța Kovesi pe lista semnatarilor a atras atenția, având în vedere rolul său central în istoria recentă a luptei anticorupție din România și poziția pe care o ocupă în prezent la nivel european.

Petiția este prezentată de inițiatori ca un demers de apărare a independenței justiției și a magistraților vizați de critici publice, în urma apariției documentarului Recorder.

În paralel, Gândul relatează că printre semnatarii protestului de solidaritate se află și judecătorul Raul Nestor, tot de la Tribunalul București. Acesta este magistratul care, în martie 2025, a refuzat propunerea DNA de arestare preventivă într-un dosar de amploare cunoscut public drept „Mită în Portul Constanța”.

Dosarul viza mai mulți oameni de afaceri, funcționari și șefi din administrația portuară, precum și liderul PSD Constanța, acuzați de fapte de corupție, inclusiv dare și luare de mită în valoare de sute de mii de euro.

Decizia Tribunalului București, pronunțată la începutul anului 2025, a respins solicitarea DNA de arestare preventivă, permițând astfel ca persoanele cercetate să fie judecate în stare de libertate.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, judecătorul Raul Nestor a motivat decizia prin lipsa îndeplinirii condițiilor legale pentru luarea măsurii arestării preventive. Instanța a apreciat că nu există riscul concret de sustragere de la urmărirea penală sau de influențare a martorilor care să justifice o astfel de măsură extremă.

Această hotărâre a fost intens dezbătută, mai ales în contextul dimensiunii dosarului și al acuzațiilor formulate de procurorii DNA, care au descris o rețea complexă de corupție în interiorul Portului Constanța.