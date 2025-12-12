Justitie

Laurențiu Beșu, noi dezvăluiri despre legăturile magistraților cu serviciul de informații „Doi și un sfert”

Laurențiu Beșu. Sursă foto: captură video
Judecătorul Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care apar în documentarul Recorder – Justiție capturată, afirmă că în sistemul judiciar există un număr mare de procurori și judecători care, la un moment dat, au activat în cadrul serviciului de informații cunoscut sub numele de „Doi și un sfert”. Declarațiile sale vin în contextul reacției Curții de Apel București, care l-a acuzat public de „minciună” în legătură cu trecutul său profesional, informează Euronews.

Reacția după acuzațiile Curții de Apel București

Laurențiu Beșu susține că informația potrivit căreia a fost ofițer de informații în cadrul UM 0215 a fost făcută publică încă de la intrarea sa în magistratură. Potrivit acestuia, reacția Curții de Apel București ar reprezenta o răzbunare pentru dezvăluirile făcute despre problemele din Justiție, pe care le consideră o tentativă de discreditare.

Judecătorul afirmă că situația este „o încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor”.

„Doi și un sfert”, un serviciu cu istorie controversată

Cunoscut sub denumirea populară „Doi și un sfert”, serviciul de informații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poartă în prezent numele de Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI). Instituția are un trecut controversat, fiind asociată frecvent cu supravegherea internă, cu suspiciuni de imixtiune în diverse domenii ale vieții publice și cu o percepție negativă în spațiul public, în special în perioada post-comunistă și în anii de tranziție democratică.

Laurențiu Beșu se așteaptă la represalii

Laurențiu Beșu afirmă că a declarat în mod constant activitatea sa din perioada 2006–2011, când a lucrat în cadrul „Doi și un sfert”, inclusiv prin documente oficiale depuse anual.

„Adeverința mea, depusă la dosarul pentru concursul de admitere în magistratură este emisă de DGPI. Se menționează că este emisă în vederea atașării la dosarul pentru concursul de admitere în magistratură(…) Sunt foarte mulți judecători sau procurori care au fost lucrători ai serviciului de informații în Ministerul de Interne. De exemplu, domnul Buliga, care și la acest moment este la Curtea de Apel București și intră în complet de judecată cu doamna Pencea. Și atunci nu știu de ce n-ar sesiza și la domnul Buliga”, a explicat magistratul.

Judecătorul subliniază că activitatea sa anterioară într-o instituție a statului nu invalidează afirmațiile făcute în documentarul Recorder. Totodată, el spune că se așteaptă la represalii, având în vedere modul în care funcționează sistemul.

Potrivit lui Beșu, „nu înseamnă că ce am spus nu e adevărat”, iar după apariția documentarului consideră că „este de așteptat să se întâmple ceva”. Referitor la sesizarea CNSAS, acesta afirmă: „Nu am înțeles de ce au sesizat CNSAS. CNSAS se ocupă de fosta Securitate. Eu aveam 11 ani la Revoluție”.

Asigurări privind adevărul dezvăluirilor

Judecătorul Laurențiu Beșu le transmite românilor că declarațiile sale din documentarul Recorder sunt reale și verificabile, susținând că nu are nimic de câștigat personal din această expunere publică.

„Eu nu am nimic de câștigat din tot acest interviu. Pur și simplu, am vrut să știe publicul care este realitatea din justiție, că există un mecanism condus de un anumit grup care poate controla absolut orice dosar din justiția din România”.

În urma declarațiilor făcute, Laurențiu Beșu riscă excluderea din magistratură. Potrivit informațiilor apărute, conducerea Curții de Apel București ar fi încercat să îl discrediteze, sugerând că ar fi fost „acoperit”, deși documentele arată că acesta și-a menționat încă din CV, pe vremea când activa la Judecătoria Giurgiu, faptul că înainte de a deveni judecător a fost ofițer de poliție judiciară.

Contextul documentarului Recorder

Sistemul de justiție din România este prezentat ca fiind afectat de probleme grave într-un documentar de aproximativ două ore publicat de Recorder. Materialul, realizat pe baza unor mărturii din interiorul sistemului, descrie modul în care dosare de corupție ar fi fost îngropate în ultimii ani și cum anchete care vizau anumite structuri ale statului ar fi fost clasate.

Recorder vorbește despre existența a două tabere: cei care controlează sistemul și magistrații care încearcă să își exercite profesia și ajung să fie sancționați pentru acest lucru.

În urma acuzațiilor lansate de judecătorul Laurențiu Beșu, Curtea de Apel București a organizat joi, 11 decembrie 2025, o „conferință extraordinară”, în cadrul căreia conducerea instanței a răspuns public afirmațiilor apărute în documentarul Recorder.

