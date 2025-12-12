Politica

Adrian Năstase, despre tensiunile din Justiție: Sugerez consultarea Monicăi Macovei

Adrian Năstase, despre tensiunile din Justiție: Sugerez consultarea Monicăi Macovei
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că documentarul Recorder „Justiţie capturată” a stârnit, din nou, o dezbatere aprinsă despre justiție și despre modul în care problemele din acest domeniu pot fi abordate în acord cu valorile și principiile europene.

„Având o lungă experiență în acest domeniu – mă refer la adoptarea, în 2004, a legilor justiției ca bază pentru finalizarea negocierilor din capitolul Jai cu Uniunea europeană – îmi permit să sugerez, in primul rand, consultarea doamnei Monica Macovei care sper ca, in aceasta perioada, să nu fie foarte ocupată cu munca în folosul comunității la care a fost condamnată”, a scris acesta, ironic, pe blogul său.

Năstase: „Pasul următor ar fi angajarea răspunderii Guvernului pe chestiunea justiției”

Fostul premier a reamintit că, în 2005, după alegerile prezidențiale, Traian Băsescu ar fi sunat-o pe Monica Macovei și i-ar fi propus „(se pare ca la sugestia dlui Soros) să devină ministru al Justiției și să întreprindă o reformă în adâncime în acest domeniu”.

„Soluția adoptată atunci de doamna Macovei, soluție pe care îmi permit să o recomand și acum, ar fi realizarea unui audit al justitiei de către Fundația Freedom House contra unei sume modice de 50.000 $”, a mai scris acesta.

El a adăugat: „Pasul următor ar fi angajarea răspunderii Guvernului pe chestiunea justiției, schimbarea tuturor sefilor de parchete si patrunderea în forță în arhiva Sipa, avându-l poate drept ghid pe Dan Tapalaga – cel care a mai efectuat o astfel de operațiune. În felul ăsta, s-ar putea găsi o nouă garnitură de magistrați ascultători”.

„Ar putea fi reluate și unele soluții inovatoare privind prescripția generală”

Năstase a afirmat că propune o nouă „mică reformă a justiției”, bazată pe experiența din anul 2008, susținând că, astfel, ar putea fi „reinventate cele două complete negre conduse de oameni agreați de sistem”.

„Modelul desemnării Liviei Stanciu și a lui Ionuț Matei – președinte respectiv vicepreședinte la Înalta Curte – de către Traian Băsescu pentru a conduce cele doua complete a reprezentat, totuși, apogeul independenței justiției. Ar putea fi reluate și unele soluții inovatoare privind prescripția generală. In acea perioada, ca nu cumva dosarele mele să se prescrie, a fost eliminată din prescriptia generala, cu efect retroactiv, perioada în care dosarul fusese examinat la CCR”, a mai scris acesta.

Trăian Băsescu

Sursa foto: Captură de ecran Youtube

Fostul premier a mai spus că ar putea fi folosită, în continuare, ca „lecție învățată”, formula condamnării pe „probe indirecte și prin raționamente logico-juridice”.

„Practica transferurilor intre procuratura si instante – atunci cand e nevoie – nu ar trebui ignorata. In acea perioada, spre exemplu, o consiliera – procuroare (Ioana Bogdan) – a lui Daniel Morar a fost transferata direct la ICCJ, chiar in completul care ma judeca pe mine. In felul acesta, s-a putut realiza o comunicare mai buna intre DNA si Instanta (nu doar prin plicurile galbene)”, a mai scris acesta.

Ce rol ar putea avea Florian Coldea

Năstase a continuat în același ton ironic, afirmând că nu trebuie uitat nici rolul pe care l-ar putea avea într-o nouă construcție cineva cu experiență în domeniu, referindu-se la Coldea.

„Ar putea fi folosite, de asemenea, canalele de comunicare dintre SRI și instanțe pentru rezolvări corespunzătoare ale dosarelor. Propunerea presedintelui Nicusor Dan deschide orizonturi noi in acest domeniu”, a mai scris acesta.

El a adăugat: „În ultimii ani se pare că s-au mai pierdut unele dintre cuceririle obținute în perioada “binomului” și ar fi nevoie acum de o “fezandare” a sistemului prin manifestatii ale rezistilor si ONG-urilor preocupate de REFORMA, pentru a se reveni la timpurile bune!”.

