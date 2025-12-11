Ilie Bolojan a semnat numiri noi în funcție la ARF și două ministere

Premierul Ilie Bolojan a semnat noi numiri în funcție la Autoritatea pentru Reformă Feroviară și la Ministerul Afacerilor Externe. Decizia de numire, care a fost semnată de premier miercuri, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Claudiu Marinel Mureşan a fost numit în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cu rang de secretar de stat. Decizia de numire a fost semnată miercuri de premierul Ilie Bolojan şi publicată în Monitorul Oficial.

Anterior, Mureşan a fost ales senator în 2020 din partea USR, activând ulterior în grupul PSD. El a candidat pentru un nou mandat la alegerile din 2024 pe lista PSD Sibiu, însă nu a reuşit să reintre în Parlament.

Clara-Alexandra Volintiru a fost numită secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale, cooperare pentru dezvoltare şi drepturile omului în Ministerul Afacerilor Externe. Decizia, publicată în Monitorul Oficial, intră în vigoare imediat.

Cristian-Gabriel Seidler și-a încetat mandatul de secretar de stat în aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, ministrul Apărării Naţionale, la 28 noiembrie 2025, după demisia ministrului Ionuţ Moşteanu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 decembrie 2025. Acesta ocupă din nou funcția de secretar de stat.

David-Adrian Balaban-Oglan a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, activitatea sa fiind neremunerată, potrivit deciziei publicate miercuri seară în Monitorul Oficial.

Aurora-Speranţa Munteanu a fost numită consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, ca urmare a propunerii înregistrate la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/11.368 din 26 noiembrie 2025. Ea deţine, totodată, funcţia de administrator special la Romaero, desemnată pe 8 octombrie 2025.

„Prim-ministrul emite prezenta decizie: Se acordă doamnei Aurora-Speranţa Munteanu calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu. Activitatea doamnei Aurora-Speranţa Munteanu este neremunerată'', se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.