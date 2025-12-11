Politica

Ilie Bolojan a semnat numiri noi în funcție la ARF și două ministere

Comentează știrea
Ilie Bolojan a semnat numiri noi în funcție la ARF și două ministereIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a semnat noi numiri în funcție la Autoritatea pentru Reformă Feroviară și la Ministerul Afacerilor Externe. Decizia de numire, care a fost semnată de premier miercuri, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Claudiu Mureşan, noul preşedinte  cu rang de secretat de stat al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

Claudiu Marinel Mureşan a fost numit în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cu rang de secretar de stat. Decizia de numire a fost semnată miercuri de premierul Ilie Bolojan şi publicată în Monitorul Oficial.

Anterior, Mureşan a fost ales senator în 2020 din partea USR, activând ulterior în grupul PSD. El a candidat pentru un nou mandat la alegerile din 2024 pe lista PSD Sibiu, însă nu a reuşit să reintre în Parlament.

Modificări în conducerea Ministerului Apărării și MAE

Clara-Alexandra Volintiru a fost numită secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale, cooperare pentru dezvoltare şi drepturile omului în Ministerul Afacerilor Externe. Decizia, publicată în Monitorul Oficial, intră în vigoare imediat.

Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video
Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video
MAE

Sursa Foto: MAE

Cristian-Gabriel Seidler și-a încetat mandatul de secretar de stat în aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, ministrul Apărării Naţionale, la 28 noiembrie 2025, după demisia ministrului Ionuţ Moşteanu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 decembrie 2025. Acesta ocupă din nou funcția de secretar de stat.

Noi consilieri onorifici pentru premier și vicepremier

David-Adrian Balaban-Oglan a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, activitatea sa fiind neremunerată, potrivit deciziei publicate miercuri seară în Monitorul Oficial.

Aurora-Speranţa Munteanu a fost numită consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, ca urmare a propunerii înregistrate la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/11.368 din 26 noiembrie 2025. Ea deţine, totodată, funcţia de administrator special la Romaero, desemnată pe 8 octombrie 2025.

„Prim-ministrul emite prezenta decizie: Se acordă doamnei Aurora-Speranţa Munteanu calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu. Activitatea doamnei Aurora-Speranţa Munteanu este neremunerată'', se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:36 - Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
13:28 - Atac aerian al juntei din Myanmar. Cel puțin 31 de persoane au murit într-un spital din vestul țării
13:19 - Prefectura din Sibiu, evacuată din cauza mirosului de gaz. Serviciile de permise și pașapoarte, suspendate
13:12 - Ilie Bolojan a semnat numiri noi în funcție la ARF și două ministere
13:01 - Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video
12:51 - Judecătorii de la CAB, conferință de presă despre acuzațiile din documentarul Recorder

HAI România!

O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace

Proiecte speciale