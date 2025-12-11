Politica

Dorin Recean nu s-a ţinut de cuvânt. Revine în serviciul public

Comentează știrea
Dorin Recean nu s-a ţinut de cuvânt. Revine în serviciul public
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. La două luni după ce a anunţat că e retrage din politică şi serviciul public, renunţând la funcţia de premier şi mandatul de deputat, Dorin Recean revine în funcţie publică.

Potrivit decretului prezidenţal, semnat miercuri, 10 decembrie, Maia Sandu, fostul prim-ministru Dorin Recean a fost desemnat emisar special al președintei pentru dezvoltare și reziliență.

Funcţie nouă pentru Dorin Recean

Funcţia de emisar special pentru dezvoltare și reziliență este una nouă. Aceasta presupune și atragerea de expertiză, asistență tehnică, finanțări și proiecte strategice, atât naționale, cât și internaționale, care să ajute la consolidarea rezilienței Republicii Moldova.

Vladimir Plahotniuc şi Serghei Iaralov au fost audiaţi în dosarul sacoşei negre pe care i-au transmis-o lui Igor Dodon
Vladimir Plahotniuc şi Serghei Iaralov au fost audiaţi în dosarul sacoşei negre pe care i-au transmis-o lui Igor Dodon
Omul lui Bolojan și al rușilor. Cum a ajuns Abrudean al doilea om în stat?
Omul lui Bolojan și al rușilor. Cum a ajuns Abrudean al doilea om în stat?

Emisarul special are misiunea de a sprijini eforturile statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale și de a întări capacitatea instituțiilor din Republica Moldova.

În exercitarea mandatului, emisarul pentru dezvoltare și reziliență va colabora cu autoritățile centrale, instituțiile din domeniul securității, reprezentanți ai societății civile și organizații internaționale, „pentru a asigura un cadru coerent și eficient de acțiune în domeniul rezilienței”.

Conform statutului funcţiei nou-inaugurate, Dorin Recean va promova imaginea Republicii Moldova în cadrul platformelor și inițiativelor internaționale dedicate securității și rezilienței și va contribui la schimbul de bune practici.

Cum s-a retras Dorin Recean din politică şi serviciul public

Premierul Dorin Recean, numit în funcție în februarie 2023, a anunțat luni că nu va face parte din viitorul Guvern și că renunță la mandatul de deputat obținut pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate.Anunțul a fost făcut la 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit liderului PAS, Dorin Recean a fost cel care a decis să se retragă, deși formațiunea i-ar fi oferit continuitate la conducerea Guvernului după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională.

„Intenția noastră era să îl înaintăm pe domnul Recean, însă domnul prim-ministru ne-a anunțat că mandatul dumnealui se încheie aici și eu sper foarte mult că veți rămâne alături de noi, pentru că ați pus foarte mult suflet, efort, lucru pentru care noi vă mulțumim. Dorin Recean a condus Guvernul în ani foarte grei, ani marcați de crize energetice, provocări de securitate și eforturi imense pentru menținerea stabilității economice. ”, a declarat Igor Grosu.

„Împreună cu președinta Sandu, împreună cu deputații și membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, cu care am început lucruri esențiale pentru țara noastră, dar și împreună cu toată societatea, alături de care ne-am apropiat incredibil de mult de obiectivul aderării la Uniunea Europeană — toți împreună ne-am făcut datoria”, a declarat Dorin Recean.

Dorin Recean a mai fost consilier

Dorin Recean a mai făcut parte din echipa de consilieri a Maiei Sandu. El a fost consilier prezidențial o perioadă scurtă până să devină prim-ministru. În anul 2022, acesta a consiliat președinta în domeniul apărării și securității naționale, fiind și secretar al Consiliului Suprem de Securitate.

Dorin Recean a succedat-o la şefia Guvernului pe Natalia Gavriliţa.

"Funcția de emisar special are rolul de a consolida activitatea instituției prezidențiale prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii de importanță strategică pentru țară, în vederea realizării priorităților stabilite de Președinte", se arată în comunicatul de presă al Preşedinţiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:10 - Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud și AI din India
08:59 - Paste de post cu sos roșu și usturoi. Le pregătești în câteva minute
08:51 - Vladimir Plahotniuc şi Serghei Iaralov au fost audiaţi în dosarul sacoşei negre pe care i-au transmis-o lui Igor Dodon
08:46 - Cresc temperaturile în Republica Moldova, maximele ies din media acestei perioade
08:40 - Omul lui Bolojan și al rușilor. Cum a ajuns Abrudean al doilea om în stat?
08:32 - "Un securism infect!" Turcescu, Curea și Mihaiu demontează culisele documentarului Recorder „Justiția Capturată”

HAI România!

Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale