Dorin Recean nu s-a ţinut de cuvânt. Revine în serviciul public

Republica Moldova. La două luni după ce a anunţat că e retrage din politică şi serviciul public, renunţând la funcţia de premier şi mandatul de deputat, Dorin Recean revine în funcţie publică.

Potrivit decretului prezidenţal, semnat miercuri, 10 decembrie, Maia Sandu, fostul prim-ministru Dorin Recean a fost desemnat emisar special al președintei pentru dezvoltare și reziliență.

Funcţia de emisar special pentru dezvoltare și reziliență este una nouă. Aceasta presupune și atragerea de expertiză, asistență tehnică, finanțări și proiecte strategice, atât naționale, cât și internaționale, care să ajute la consolidarea rezilienței Republicii Moldova.

Emisarul special are misiunea de a sprijini eforturile statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale și de a întări capacitatea instituțiilor din Republica Moldova.

În exercitarea mandatului, emisarul pentru dezvoltare și reziliență va colabora cu autoritățile centrale, instituțiile din domeniul securității, reprezentanți ai societății civile și organizații internaționale, „pentru a asigura un cadru coerent și eficient de acțiune în domeniul rezilienței”.

Conform statutului funcţiei nou-inaugurate, Dorin Recean va promova imaginea Republicii Moldova în cadrul platformelor și inițiativelor internaționale dedicate securității și rezilienței și va contribui la schimbul de bune practici.

Premierul Dorin Recean, numit în funcție în februarie 2023, a anunțat luni că nu va face parte din viitorul Guvern și că renunță la mandatul de deputat obținut pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate.Anunțul a fost făcut la 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit liderului PAS, Dorin Recean a fost cel care a decis să se retragă, deși formațiunea i-ar fi oferit continuitate la conducerea Guvernului după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională.

„Intenția noastră era să îl înaintăm pe domnul Recean, însă domnul prim-ministru ne-a anunțat că mandatul dumnealui se încheie aici și eu sper foarte mult că veți rămâne alături de noi, pentru că ați pus foarte mult suflet, efort, lucru pentru care noi vă mulțumim. Dorin Recean a condus Guvernul în ani foarte grei, ani marcați de crize energetice, provocări de securitate și eforturi imense pentru menținerea stabilității economice. ”, a declarat Igor Grosu.

„Împreună cu președinta Sandu, împreună cu deputații și membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, cu care am început lucruri esențiale pentru țara noastră, dar și împreună cu toată societatea, alături de care ne-am apropiat incredibil de mult de obiectivul aderării la Uniunea Europeană — toți împreună ne-am făcut datoria”, a declarat Dorin Recean.

Dorin Recean a mai făcut parte din echipa de consilieri a Maiei Sandu. El a fost consilier prezidențial o perioadă scurtă până să devină prim-ministru. În anul 2022, acesta a consiliat președinta în domeniul apărării și securității naționale, fiind și secretar al Consiliului Suprem de Securitate.

Dorin Recean a succedat-o la şefia Guvernului pe Natalia Gavriliţa.

"Funcția de emisar special are rolul de a consolida activitatea instituției prezidențiale prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii de importanță strategică pentru țară, în vederea realizării priorităților stabilite de Președinte", se arată în comunicatul de presă al Preşedinţiei.