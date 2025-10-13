Dorin Recean se retrage din politică. Renunță la mandatul de deputat și la funcția de prim-ministru

Republioca Moldova. Actualul premier, Dorin Recean, pleacă din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova și nu va fi nici deputat. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit liderului PAS, Dorin Recean a fost cel care a decis să se retragă, deși formațiunea i-ar fi oferit continuitate la conducerea Guvernului după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională, constituirea noului Legislativ și învestirea viitorului Executiv.

„Intenția noastră era să îl înaintăm pe domnul Recean, însă domnul prim-ministru ne-a anunțat că mandatul dumnealui se încheie aici și eu sper foarte mult că veți rămâne alături de noi, pentru că ați pus foarte mult suflet, efort, lucru pentru care noi vă mulțumim. Dorin Recean a condus Guvernul în ani foarte grei, ani marcați de crize energetice, provocări de securitate și eforturi imense pentru menținerea stabilității economice. A știut să mobilizeze echipa guvernamentală și Moldova a rămas dreaptă pe calea spre integrarea europeană”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit lui Grosu, perioada guvernării conduse de Dorin Recean a fost una dintre cele mai dificile pentru Republica Moldova.

„A fost o perioadă foarte complicată pentru noi, pentru întreaga țară. Am trecut prin mai multe provocări, în care un stat străin a intervenit asupra proceselor noastre democratice, alături de grupări criminale susținute de acest stat străin, și la acest atac noi am rezistat, pentru că cetățenii noștri își doresc să trăiască într-o societate democratică, iubesc libertatea și nu au permis nimănui să intervină în procesele noastre democratice. Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a trebuit să le facem față, cu un război la hotar”, a declarat președintele Parlamentului.

Igor Grosu a menționat că, în pofida contextului complicat, instituțiile statului și-au îndeplinit misiunea, sub conducerea echipei guvernamentale coordonate de Dorin Recean.

„A trebuit să organizăm exemplar alegerile locale, prezidențiale, referendumul, alegerile parlamentare, să le apărăm și să le organizăm așa cum se cuvine. Concomitent, instituțiile au trebuit să își facă în continuare treaba, să aducă investiții, să identifice resurse pentru a conferi compensații, pentru a mări pensiile și salariile și a continua procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Dar trebuie să accentuez că acest lucru s-a datorat și domnului prim-ministru, care a știut să își mobilizeze echipa guvernamentală și Moldova a rămas să stea dreaptă”, a spus liderul PAS.

La rândul său, Dorin Recean a subliniat că perioada în care a condus Guvernul a fost una de mari transformări și provocări, dar și de rezultate concrete pe calea integrării europene.

„Împreună cu președinta Sandu, împreună cu deputații și membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, cu care am început lucruri esențiale pentru țara noastră, dar și împreună cu toată societatea, alături de care ne-am apropiat incredibil de mult de obiectivul aderării la Uniunea Europeană — toți împreună ne-am făcut datoria”, a declarat Dorin Recean.

Guvernul condus de Dorin Recean a fost învestit pe 16 februarie 2023, după demisia fostei prim-ministre Natalia Gavrilița, care și-a anunțat retragerea la 10 februarie 2023, invocând dificultăți în implementarea reformelor într-un context geopolitic complicat.

Șefa statului Maia Sandu l-a desemnat pe Dorin Recean, la acel moment consilier al președintei în domeniul apărării și securității naționale, dar și secretar al Consiliului Suprem de Securitate, drept candidat la funcția de prim-ministru. Cabinetul Recean a primit 62 de voturi în Parlament, toate din partea deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Programul de guvernare a pus accent pe consolidarea securității naționale, reforma justiției, dezvoltarea economică și integrarea europeană.

Dorin Recean ocupat și funcția de ministru al Afacerilor Interne între 2012 și 2015

Sub conducerea sa, Guvernul a gestionat multiple crize, a inițiat reforme în domeniul energetic și de securitate și a promovat o serie de programe economice și sociale menite să stabilizeze situația internă.

PAS urmează să înainteze în următoarele zile o nouă candidatură pentru funcția de prim-ministru, după consultările interne din partid și discuțiile cu președinta Maia Sandu.