Bolojan: Nu mai e nevoie să majorăm taxe și impozite, dar trebuie să menținem o disciplină bugetară

Premierul Ilie Bolojan avertizează că, deși impozitele locale au fost deja majorate și pachetul fiscal a fost declarat constituțional, România nu a ieșit încă din zona marilor ajustări. „Să menținem o disciplină bugetară strictă și să ne reducem cheltuielile unde o putem face”, a spus acesta, la un post TV.

Bolojan a declarat că decizia Curții Constituționale, de a respinge contestația AUR privind legea de majorare a impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026, confirmă necesitatea măsurilor adoptate de Guvern pentru stabilitatea fiscală a anului viitor.

Decizia CCR a venit după ce legea de redresare financiară, care prevede majorări ale taxelor pentru locuințe, terenuri, mașini, dividende și tarife poștale, a fost contestată pentru a doua oară de AUR, iar Curtea a respins obiecția și a menținut valabil cadrul normativ adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului.

„Nu mai e nevoie de majorări de impozite și taxe. Ce avem de făcut — ca acesta să fie ultimul an de consolidare fiscală, pentru ca apoi să reluăm o creștere economică pe baze sănătoase — este să ne încasăm taxele stabilite, să combatem evaziunea fiscală și cei care fac afaceri în România să își achite taxele pe bugetul de stat, pentru a putea finanța în continuare investițiile. Să menținem o disciplină bugetară strictă și să ne reducem cheltuielile unde o putem face”, a spus acesta, la un B1TV. Deces la domiciliu. Ce măsuri trebuie luate imediat și când e nevoie de autopsie Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 decembrie 2025. Cabana Suedezilor

Premierul a afirmat că Guvernul lucrează la măsuri „care să susțină economia pe componenta de investiții, eliminând risipa”, iar obiectivul central îl reprezintă reducerea costurilor de finanțare ale României.

„Nu putem evita împrumuturile, dar una e să plătești dobânzi de 12 miliarde de euro pe an și alta e să reduci fiecare miliard, pentru că înseamnă bani în plus la investiții. Iar pentru asta e nevoie să planificăm cheltuieli care, la final de an, să se verifice că se respectă. Dacă vom face exact ca în anii trecuți, nu putem reduce dobânzi, cheltuieli și doar vom amâna rezolvarea problemelor”, a explicat acesta.

În privința impozitelor locale din 2026, Bolojan a declarat că primăriile își păstrează autonomia în acordarea facilităților pentru plata anticipată. „La nivel local, la plata anticipată pe tot anul, multe primării acordă facilități de plată. Acest lucru e valabil pentru autoritățile locale, rămâne la latitudinea lor să facă asta”, a mai spus șeful Executivului.

Bolojan a arătat că fiecare minister trebuie să își analizeze cu atenție structura de cheltuieli și a afirmat că și Parlamentul poate contribui la economii.

„E nevoie ca fiecare ministru să se încadreze în bugetul pe care îl primește. Este incorect față de acești oameni care trăiesc greu să tolerăm risipa, să tolerăm cheltuieli care nu sunt justificate sau oameni care își iau salarii fără să livreze ceva pentru banii pe care îi primesc în sectorul public”, a explicat acesta.

În privința Educației, premierul a amintit că majorarea normei didactice a redus deja cheltuielile totale, ceea ce arată că „nu mai sunt necesare alte tăieri” în acest sector.

Întrebat dacă vor fi menținute scutirile pentru persoanele cu handicap, premierul a reconfirmat că o parte dintre facilitățile considerate excesive a fost eliminată.

„Așa cum a stabilit coaliția, o parte din scutirile și facilitățile acordate în exces au fost anulate. Unul din motivele pentru care nu încasam veniturile la buget era dat de excepțiile făcute pentru foarte multe categorii sociale. Dacă ai scutit de impozit pe proprietate o persoană cu handicap, ai făcut ca 10% din fondul construit din România să fie scutit de impozite. Avem aproape 100 de mii de astfel de beneficii”, a mai explicat acesta.

Premierul a subliniat că „fiecare cetățean din România care locuiește undeva trebuie să contribuie prin impozite la infrastructura care îi face viața mai bună”.

Șeful Executivului nu vede vreo legătură între amânările succesive ale Curții și presiunile politice, susținând că adoptarea unor decizii „dificile” necesită timp.

„Nu știu dacă toată lumea așteaptă ceva, dar deciziile dificile nu se iau foarte ușor. Nu știu dezbaterile din CCR, știu ce înseamnă dezbaterile în coaliție și că nu e ușor să ajungi la un punct de vedere comun, mai ales la subiecte care, dacă se pun în practică, nu creează mulțumire. Nu văd o strategie de amânare, ci un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile”, a explicat premierul.