Băsescu: România riscă să fie forțată să vândă active strategice din cauza datoriilor

Traian Băsescu avertizează că nivelul ridicat al împrumuturilor și al dobânzilor riscă să împingă România spre vânzarea unor active strategice. Fostul președinte a comentat și situația politică, precum și victoria lui Ciprian Ciucu la București.

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un avertisment ferm privind starea finanțelor publice ale României. În opinia sa, nivelul actual al datoriei și ritmul în care cresc costurile de finanțare pun o presiune tot mai mare pe bugetul de stat. Acesta a atras atenția că, în lipsa unor măsuri rapide și coerente, statul român riscă să ajungă într-o situație similară cu cea a Greciei, unde vânzarea unor active strategice a devenit singura soluție pentru acoperirea obligațiilor financiare.

Traian Băsescu consideră că problema nu poate fi amânată și că actualul guvern trebuie să intervină urgent. În viziunea sa, traiectoria actuală a împrumuturilor și a dobânzilor riscă să creeze un dezechilibru structural greu de corectat pe termen mediu.

Traian Băsescu a prezentat o evaluare clară a costurilor pe care România le suportă pentru finanțarea datoriei publice. Acesta a explicat că numai în anul în curs statul român are de achitat aproximativ 10 miliarde de euro doar pentru dobânzi. Situația devine și mai dificilă în anii următori.

„Anul acesta avem de plătit numai dobânzi de 10 miliarde de euro. Merg mai departe și mă uit la anii următori și vor fi cel puțin 12 miliarde în fiecare ani, care vor veni peste împrumuturile pentru a plăti datoria. O socoteală extrem de binevoitoare arată că dacă bugetul 2028-2034 va fi de circa 60 de miliarde, noi vom da atât numai pe dobânzi. Mă refer la bugetul alocat de Uniunea Europeană.”, a declarat Traian Băsescu.

Prin această comparație, fostul șef al statului a dorit să sublinieze că presiunea generată de dobânzi ajunge la un nivel comparabil cu întregul buget multianual al Uniunii Europene destinat României.

Pornind de la aceste cifre, Traian Băsescu a formulat unul dintre cele mai dure avertismente legate de viitorul economic al României. Fostul președinte a explicat că menținerea actualului ritm de îndatorare riscă să ducă, în câțiva ani, la vânzarea unor active de importanță națională.

„Asta înseamnă că ne pregătim să scoatem la vânzare Porțile de Fier, Portul Constanța, Aeroportul Otopeni, cum au făcut grecii, dacă nu începem să luăm măsuri de pe acum. Peste 5-6 ani vom începe să vindem activele mari, activele de infrastructură. Asta mă îngrijorează în momentul de față”, a declarat Traian Băsescu.

Traian Băsescu a subliniat că evitarea unui asemenea scenariu depinde exclusiv de rapiditatea și coerența măsurilor adoptate de guvern. În opinia sa, lipsa deciziilor ferme în prezent va împinge inevitabil statul spre soluții extreme, legate de valorificarea activelor de infrastructură.

Fostul președinte nu a detaliat ce tip de măsuri ar trebui luate, însă a subliniat clar că direcția actuală nu este sustenabilă.

Pe lângă avertismentul economic, Traian Băsescu a comentat și situația politică internă. În opinia sa, actuala coaliție de guvernare are șanse să reziste, însă numai în anumite condiții. Fostul președinte a atras atenția asupra riscului ca partidele aflate la putere să joace simultan și rolul de guvernare, și pe cel de opoziție.

„Cred că această coaliție va merge mai departe, de data aceasta însă cu un Bolojan întărit, ca urmare a victoriei domnului Ciucu. Dacă PSD va continua jocul și la putere și în opoziție, lucrurile sunt ratate”, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu a legat situația politică generală și de rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Fostul președinte a definit victoria lui Ciprian Ciucu drept un succes important, cu implicații directe asupra echilibrului de putere din interiorul alianței de guvernare.

În evaluarea sa, acest rezultat întărește poziția premierului Ilie Bolojan și îi oferă o susținere suplimentară în raport cu ceilalți parteneri politici.

Fostul șef al statului a comentat și direct performanța electorală a lui Ciprian Ciucu. Acesta a susținut că victoria nu este rezultatul unei campanii de imagine, ci al activității desfășurate în administrație.

„Remarc faptul că din aceste alegeri întărit este Bolojan și mare câștigător este Ciprian Ciucu, o opțiune foarte bună, care nu a fost efectul unei campanii mediatice, ci efectul a ceea ce a făcut în sectorul 6 și în București, în general. Deci aș spune o opțiune meritată pentru domnul Ciucu.”, a încheiat Traian Băsescu.