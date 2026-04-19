Ciprian Ciucu a anunțat retragerea mesajelor anti-cezariană din București. Edilul vrea să modifice regulamentul de publicitate stradală

Ciprian Ciucu a anunțat că, în urma unei solicitări transmise de Primăria Capitalei, două companii importante de publicitate outdoor au acceptat să elimine, începând de luni, mesajele anticezariană de pe toate panourile pe care le administrează, atât din centrul Capitalei, cât și din alte zone ale orașului. Edilul a precizat că există însă încă o firmă care afișează astfel de mesaje pe panouri din Sectorul 3, dar care nu a oferit până în prezent un răspuns solicitării autorităților.

Acesta a explicat că, deși primăriile de sector autorizează amplasamentele, iar companiile gestionează contractele și conținutul reclamelor, intervenția a fost realizată prin apel la responsabilitatea operatorilor, în lipsa unui mecanism legal de verificare prealabilă a mesajelor.

„Astfel că toate panourile celor două mari companii de afişaj vor fi neutralizate luni, după cum ne-au anunţat. Le mulţumim pentru responsabilitate!”, a adăugat primarul.

„Acest episod m-a făcut să refectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală în sensul introducerii unui mecanism prin care, ex-post, la cerearea unei comisii, astfel de mesaje şi situaţii să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri şi cenzura”, a afirmat Ciucu.

Primarul a subliniat că susține libertatea de exprimare, dar a atras atenția asupra responsabilității în transmiterea mesajelor publice, mai ales în domeniul medical.

Controversa a apărut după ce în București au fost afișate panouri cu mesaje despre nașterea prin cezariană, printre care și afirmația: „Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale”.

Colegiul Medicilor din România a reacționat și a atras atenția că astfel de afirmații nu au fundament științific și pot afecta sănătatea publică. „Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei”, a avertizat instituția, solicitând ca orice campanie publică să fie asumată transparent și să includă datele inițiatorului.

La rândul său, Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România a transmis că este „profund îngrijorată” de apariția acestor panouri, pe care le consideră „mesaje simpliste, incomplete şi eronate”, care pot genera „confuzie şi anxietate” în rândul femeilor însărcinate.

În paralel, președintele Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Békési Csaba, a anunțat inițierea procedurii de identificare a tuturor entităților implicate în realizarea și difuzarea campaniei, iar reprezentanții acestora au fost invitați la sediul instituției. De asemenea, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a sesizat ANPC, Primăria București și primăriile de sector în legătură cu panourile care conțin informații despre cezariană.