Colegiul Medicilor a transmis că informațiile afișate pe panourile publicitare apărute în Capitală despre nașterea prin cezariană nu au fundament științific

Colegiul Medicilor din România a transmis, despre panourile publicitare apărute în București care compară cezariană cu nașterea naturală, că afirmațiile sunt lipsite de fundament științific. „Afirmaţiile afişate pe panourile publicitare apărute recent în Bucureşti sunt lipsite de fundament ştiinţific. Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă, în numeroase situaţii, o intervenţie medicală salvatoare de viaţă”, au anunțat reprezentanții comisiei de Obstetrică-Ginecologie, într-o postare pe Facebook.

„Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale”, este mesajul de pe unul dintre panouri. „Funcţiile vitale ale naşterii naturale, dilataţiile şi contracţiile nu ar trebui anihilate prin cezariană”, este un alt mesaj.

Președintele Colegiului Medicilor, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a declarat că orice material medical difuzat public într-o campanie de comunicare trebuie să includă clar datele de identificare ale inițiatorului sau promotorului campaniei. Potrivit medicilor, „dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei”.

„Afirmaţiile afişate pe panourile publicitare apărute recent în Bucureşti sunt lipsite de fundament ştiinţific. Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă, în numeroase situaţii, o intervenţie medicală salvatoare de viaţă, atât pentru mamă, cât şi pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că în România se înregistrează un număr crescut de operaţii cezariene, însă acest fenomen se înscrie în trendul general european şi global, determinat de multiple cauze medicale, sociale şi sistemice”, au explicat reprezentanții comisiei.

Colegiul Medicilor din România a transmis că alegerea tipului de naștere se bazează pe o evaluare medicală individuală, urmată de informarea pacientei despre avantaje și riscuri, iar decizia finală trebuie să fie cea mai potrivită pentru sănătatea mamei și a copilului.

„În acest context, protejarea populației împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public”, a anunțat Colegiul Medicilor.