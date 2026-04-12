Sfaturile medicale de pe panourile publice, afișate doar cu avizul medicilor, potrivit unui nou proiect de lege

Deputatul USR Corina Atanasiu a anunțat că, după sărbători, va depune un proiect de lege care să prevadă ca orice panou public cu mesaj medical să aibă avizul Colegiului Medicilor, iar numele celor care plătesc astfel de „sfaturi” să apară pe panouri. „După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR a afirmat că, după Paște, va depune un proiect de lege prin care afișarea „sfaturilor” medicale pe panouri publice să fie permisă doar cu avizul Colegiului Medicilor sau al unei asociații de profil.

„De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a adăugat aceasta.

Inițiativa parlamentarului a apărut după ce aceasta a identificat și a publicat imaginea unui panou care promovează nașterea naturală și susține că „prin cezariană lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a declarat aceasta.

Corina Atanasiu a amintit că, în urmă cu câteva luni, o mamă din Constanța „a murit tocmai din cauza acestei propagande «medicale» care a dus cuplul spre decizia de a naște «natural»”, în condițiile în care soțul ei a refuzat intervenția medicilor atunci când au apărut complicațiile și a fost necesară cezariana.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”, a scris aceasta.