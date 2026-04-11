O navă de croazieră cu peste 180 de pasageri a ajuns în Portul Constanța. Ce itinerariu au turiștii în țară

O navă de pasageri a ajuns la sfârșitul acestei săptămâni în Portul Constanța, având la bord 184 de turiști din mai multe state, printre care SUA, Australia, Marea Britanie și Canada. Vizita face parte dintr-un itinerariu mai amplu, iar turiștii au programate mai multe activități în zonă, potrivit anunțului făcut de Compania Națională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

Turiștii, care au venit din mai multe colțuri ale lumii, au ajuns în Constanța și au în program mai multe vizite în oraș, dar și excursii în Delta Dunării. De asemenea, aceștia pot alege să participe la o degustare de vinuri în zona Murfatlar.

„Nava fluvială de pasageri Viking Kadlin face escală, în acest weekend, la terminalul de pasageri al portului Constanţa. Nava de croazieră aduce, sâmbătă, la Constanţa 184 pasageri din SUA, Australia, Singapore, Malaezia, Marea Britanie şi Canada. Aceştia vor putea vizita oraşul Constanţa şi Delta Dunării şi vor putea opta pentru o degustare de vinuri la Murfatlar”, au transmis, sâmbătă, reprezentanții Companiei Naţionale Administraţie Porturilor Maritime Constanţa.

Reprezentanții portului au transmis că escală din Constanța marchează finalul unei croaziere începute la Viena. Traseul a inclus mai multe orașe importante de pe parcursul Dunării, printre care Bratislava, Budapesta, Vukovar, Novi Sad, Belgrad și Vidin.

După oprirea din România, nava urmează să plece din nou în cursă. Viking Kadlin va pleca pe 13 aprilie din portul Constanța, cu o nouă serie de turiști, urmând să reia traseul către Viena.

Reamintim că la finalul lunii martie aceeași navă a ajuns în Portul Constanța, având la bord 173 de turiști din SUA, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Germania și Malta.

Atunci, nava a oprit pentru pasageri în mai multe orașe de pe traseu: Bratislava din Slovacia, Budapesta și Mohaci din Ungaria, Vukovar și Ilok din Croația, Novi Sad, Belgrad și Donji Milanovac din Serbia, precum și Vidin, Svishtov și Russe din Bulgaria.