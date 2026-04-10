Cabane și hoteluri goale de Paște în Prahova și Brașov. Românii nu mai cedează în fața ofertelor

Sute de unități de cazare din județele Prahova și Brașov sunt încă libere în perioada sărbătorilor de Paști, deși ofertele includ prețuri care pornesc de sub 100 de lei de persoană pe noapte, potrivit informațiilor care apar pe platforma turistinfo. Situația apare pe fondul scăderii puterii de cumpărare, iar antreprenorii din turism spun că cererea este mult sub nivelul anilor trecuți.

Pe Valea Prahovei și în zonele turistice din Brașov, precum Predeal sau Bran-Moieciu, proprietarii de cabane și vile încă așteaptă rezervări, cu doar câteva zile înainte de Paște.

Este vorba despre sute de unități disponibile, în condițiile în care, în mod obișnuit, această perioadă era rezervată din timp. Fenomenul afectează atât micii antreprenori, cât și hotelurile mari din stațiuni.

Datele centralizate de un portal cu oferte turistice arată că există peste 600 de unități de cazare disponibile pentru acest weekend. În paralel, pe rețelele sociale, grupurile dedicate turiștilor sunt pline de anunțuri de închiriere.

Oferta este variată: de la spații pentru familii extinse până la cabane destinate grupurilor de 10-12 sau chiar 20 de persoane.

Tarifele pornesc de la mai puțin de 100 de lei de persoană pe noapte, iar unele unități includ facilități precum ciubăr, jacuzzi sau piscină încălzită. În unele cazuri, proprietarii oferă doar cazare, în timp ce alții asigură și masa, la cererea turiștilor. Cu toate acestea, interesul rămâne redus, iar multe unități sunt încă disponibile.

Hotelurile de pe Valea Prahovei au pregătit și în acest an pachete speciale pentru Paște, care includ mese festive, preparate tradiționale reinterpretate, spectacole live, primire după slujba de Înviere, prânz festiv și activități pentru copii. Cu toate acestea, în prima zi a pachetelor turistice, respectiv vineri, există încă numeroase camere libere, iar operatorii din turism nu se așteaptă ca acestea să fie ocupate integral.

În cazul hotelurilor, pachetele pentru doi adulți, care includ trei nopți de cazare, mese și program special, depășesc 4.000 de lei, cu intrare începând din 10 aprilie. Diferența dintre tarifele practicate și nivelul cererii este vizibilă, în contextul în care turiștii sunt mai prudenți cu cheltuielile.

Reprezentanții din industrie susțin că prețurile reflectă costurile actuale din România, inclusiv cele legate de materii prime și energie.

În aceste condiții, turismul intern se confruntă cu dificultăți în a concura cu destinații externe precum Bulgaria sau Ungaria, unde pachetele turistice pot fi mai accesibile.

Lipsa rezervărilor din perioada sărbătorilor indică o schimbare de comportament în rândul turiștilor, dar și presiunea economică resimțită la nivel general.