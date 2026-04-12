Nicușor Dan, mesaj de Paști marcat de îngrijorări și speranță

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public cu ocazia sărbătorilor pascale, prin intermediul unei postări pe Facebook, în care a subliniat importanța speranței, solidarității și valorilor fundamentale în contextul unei perioade marcate de provocări economice și sociale.

Mesajul vine într-un moment în care societatea românească, asemenea altor state europene, se confruntă cu incertitudini generate de evoluții economice, tensiuni geopolitice și dificultăți sociale, iar apelul liderului de la Cotroceni este centrat pe coeziune și responsabilitate colectivă.

În debutul mesajului său, președintele a invocat semnificația profundă a sărbătorii creștine, evidențiind dimensiunea spirituală și impactul acesteia asupra societății.

Declarația pune accent pe rolul sărbătorilor pascale ca reper moral și spiritual, încurajând reflecția asupra valorilor esențiale precum solidaritatea, empatia și încrederea în viitor.

În continuarea mesajului, șeful statului a făcut referire la situația actuală, caracterizată de dificultăți și îngrijorări resimțite de populație.

„Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine”, a precizat Nicușor Dan.

Această referire reflectă preocupările larg răspândite legate de stabilitatea economică, costul vieții și perspectivele sociale, elemente care domină agenda publică în această perioadă.

Un element central al mesajului îl constituie îndemnul la solidaritate, nu doar la nivel simbolic, ci și prin acțiuni concrete în sprijinul comunității.

„Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate”, a transmis președintele.

Prin acest apel, liderul de la Cotroceni evidențiază importanța implicării civice și a sprijinului reciproc, în special în perioadele dificile.

În încheiere, președintele României a transmis un mesaj de încurajare și urări adresate cetățenilor, reiterând ideea de speranță și reziliență.

„Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”

Mesajul se înscrie în seria comunicărilor oficiale tradiționale transmise de liderii politici cu ocazia marilor sărbători religioase, având rolul de a transmite un sentiment de unitate și stabilitate într-un context marcat de provocări.