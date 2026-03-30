PSD discută viitorul formațiunii la guvernare. Trei scenarii sunt analizate. Grindeanu: Nu vom face majoritate cu partide extremiste

PSD analizează trei scenarii privind participarea la guvernare, de la menținerea coaliției până la trecerea în opoziție. Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a declarat că decizia finală va fi luată prin vot intern, în aprilie.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Bacău că partidul se află într-un amplu proces de consultare internă privind direcția politică și participarea la guvernare. El a spus că discuțiile au ajuns la mai multe organizații regionale, iar partidul analizează în acest moment opțiunile posibile.

Grindeanu a declarat că există trei scenarii principale aflate în dezbatere internă. Acestea vizează menținerea actualei formule de guvernare, continuarea în coaliție cu o posibilă reconfigurare sau trecerea PSD în opoziție. „Azi am prezentat colegilor din regiunea Moldova cele trei posibile scenarii. Primul este cel de a rămâne aşa cum suntem acum, al doilea, care comportă, să spunem, şi alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliţie, dar să existe o reconfigurare şi al treilea este trecerea în opoziţie. Nu există alte variante”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a spus că PSD se află la a patra reuniune regională dedicată acestui proces de consultare. El a declarat că decizia finală va fi luată prin vot intern, la care vor participa aproximativ 5.000 de membri ai partidului.

„Suntem la a patra regională din PSD şi nimeni nu susţine să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru pe Ilie Bolojan”, a spus Grindeanu.

Acesta a declarat că dezbaterea internă nu vizează doar menținerea sau nu a coaliției, ci și evaluarea modului în care funcționează actuala guvernare. „Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri”, a mai spus liderul PSD.

În declarațiile sale, Sorin Grindeanu a făcut referire la mai mulți indicatori economici pe care i-a prezentat drept motive pentru evaluarea actualei guvernări. El a menționat inflația, evoluția pieței muncii și scăderea unor indicatori industriali

„Vedem că avem o inflanţă de aproape 10%, vedem că avem 55.000 de oameni care au fost disponibilizaţi din sectorul privat, din sectorul privat în ultimele şase-şapte luni, vedem că producţia industrială a României, de la o lună la alta, a scăzut cu 16%, vedem că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%”, a declarat acesta.

Potrivit liderului PSD, aceste evoluții determină partidul să își reanalizeze poziția în coaliția de guvernare. El a spus că evaluarea include atât activitatea miniștrilor PSD, cât și funcționarea întregii coaliții.

Totodată, Sorin Grindeanu a vorbit despre posibile configurații parlamentare și despre limitele politice asumate de PSD. El a spus că partidul nu va susține o majoritate alături de formațiuni extremiste.

„Eu vă asigur, din perspectiva PSD-ului, că noi nu vom face majoritate cu partide extremiste”, a declarat liderul social-democrat.

Totodată, el a spus că teoretic pot exista și alte formule de majoritate în Parlament, inclusiv fără PSD. „Sigur că se poate face o coaliţie în Parlamentul României şi fără PSD. PNL, USR, AUR şi aşa mai departe. Se poate. Există această majoritate şi fără PSD. Cum există majoritate şi PSD-AUR. Dar noi nu vom face acest lucru. Vă asigur de treaba aceasta. PSD-ul nu va face majoritate de acest tip”, a declarat Grindeanu.

El a spus că eventualele soluții politice trebuie găsite în interiorul actualei formule pro-europene de guvernare.

Sorin Grindeanu a încheiat prin a spune că toate scenariile analizate vor fi supuse votului intern din partid, programat pentru 20 aprilie. Rezultatul acestui vot va stabili direcția politică a PSD în perioada următoare.

„Ar însemna să anticipez anumite lucruri şi nu e corect. Ce vă spun în mod sigur e următorul lucru, că nu mergem în direcţia corectă”, a spus liderul PSD.

Acesta a mai spus că deciziile vor fi luate transparent, după finalizarea procesului intern de consultare, și vor viza modul în care PSD va continua să participe la guvernare sau nu.