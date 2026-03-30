Liderii PSD ar fi ajuns la concluzia că formula actuală de guvernare nu mai poate continua. Ce variante sunt

Liderii PSD au anunțat că discută posibilitatea ieșirii de la guvernare sau a unei renegocieri a coaliției, în contextul tensiunilor din actuala formulă executivă. Decizia finală este programată pentru 20 aprilie, dar potrivit unor surse politice citate de presă și televiziunile de știri mulți dintre liderii locali s-ar fi hotărât deja să ceară retragerea miniștrilor PSD din echipa guvernamentală condusă de Ilie Bolojan.

Liderii celor mai influente organizații județene ale PSD au ajuns la concluzia că actuala formulă de guvernare nu mai poate continua în aceeași structură. Discuțiile au avut loc în ultimele zile la Slatina, Târgoviște și Brăila, în cadrul unor întâlniri coordonate de Sorin Grindeanu, la care au participat și miniștri social-democrați, precum și șefi de filiale județene cu rezultate electorale importante.

În urma acestor consultări, au fost conturate două direcții principale: ieșirea de la guvernare sau o renegociere a actualei coaliții.

Una dintre opțiunile discutate în interiorul PSD vizează retragerea miniștrilor din Executiv. În acest scenariu, guvernul ar putea funcționa în regim minoritar sau ar putea fi declanșată o procedură parlamentară care să ducă la schimbarea cabinetului.

O altă variantă ar presupune o moțiune de cenzură, urmată de desemnarea unui nou premier de către președinte, care ar încerca să formeze o altă majoritate parlamentară.

A doua direcție analizată în partid vizează menținerea guvernării, dar într-o formulă modificată. În această variantă, PSD propune un „armistițiu” politic care ar presupune schimbări semnificative în actuala structură executivă.

Printre elementele discutate se numără redistribuirea portofoliilor ministeriale, schimbarea prim-ministrului, ajustarea programului de guvernare și excluderea USR din actuala formulă de coaliție.

Social-democrații urmează să se pronunțe oficial asupra continuării sau ieșirii de la guvernare pe data de 20 aprilie, în cadrul unei decizii interne a partidului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, zilele trecute, că nu intenționează să își dea demisia. „În condițiile de astăzi și în situația în care ne găsim, atât din punct de vedere al situației economice și bugetare interne, dar și punct de vedere al contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică”, a spus premierul.

„Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situația în care suntem și responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier. Sper să nu avem o criză politică pentru că nu este bine pentru România”, a mai spus acesta.

Premierul a mai declarat că a încercat să mențină echilibrul între partidele din coaliție, în condițiile în care PSD îi reproșează lipsa unei abordări neutre.

„Eu, în toată această perioadă, așa cum ați putut constata, am căutat să asigur un echilibru între partide”, a mai declarat Ilie Bolojan.