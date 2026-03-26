Fifor: „Miracolul de la Bihor trebuie să plece”. PSD Arad cere schimbarea lui Bolojan

Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a lansat critici dure pe Facebook la adresa premierului Ilie Bolojan, cu câteva săptămâni înainte de consultarea internă a partidului programată pentru 20 aprilie. Fifor a spus că filiala județeană va reafirma poziția exprimată în decembrie: guvernarea actuală nu mai poate continua, iar „miracolul de la Bihor trebuie să plece”.

Deputatul a acuzat Guvernul Bolojan că promovează politici economice care afectează direct populația și încetinesc redresarea financiară. Potrivit lui Fifor, România se confruntă cu o „austeritate oarbă” și un stil de guvernare „rigid, rece, desprins complet de realitate”.

Parlamentarul a mai afirmat că premierul a întârziat implementarea măsurilor necesare pentru relansarea economică, iar deciziile esențiale pentru reducerea scumpirilor au fost tergiversate luni de zile. „A ţinut bugetul captiv într-un joc periculos de orgolii şi indecizie”, a spus acesta.

Fifor a spus că blocajele bugetare și indecizia guvernului produc efecte vizibile în viața cetățenilor. „Nu este doar incompetență. Este o formă de guvernare care produce efecte directe și dureroase în viața oamenilor”, a scris liderul PSD Arad pe pagina sa de Facebook, adăugând că reformele promovate au favorizat grupuri protejate în detrimentul majorității populației.

Criticile vin într-un context politic tensionat, întrucât PSD urmează să organizeze un referendum intern pentru a decide dacă va rămâne în coaliția de guvernare. Nemulțumirile față de premierul Bolojan sunt considerate de liderii locali un argument central pentru reevaluarea participării partidului la guvern.

În aceeași zi, președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, pentru a discuta despre stabilitatea politică din România.

În cadrul întâlnirii, Grindeanu a menționat tensiunile din coaliție, în timp ce Metsola a subliniat „nevoia de stabilitate și unitate” în Europa, fără a comenta direct asupra disputelor interne. Mai mulți membrii PSD își doresc demiterea lui Ilie Bolojan.