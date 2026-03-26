Sorin Grindeanu, întrevedere cu Roberta Metsola. Liderul PSD crede că PNL și AUR s-ar putea alia

Liderul social-democrat a anunțat că a avut o întrevedere cu Roberta Metsola, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de situația economică și de impactul scumpirilor carburanților asupra populației. în urma întâlnirii, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea pe care o conduce urmărește cu îngrijorare semnalele privind o posibilă apropiere între partidul premierului și liderii AUR, în contextul unor discuții purtate la nivel european.

Sorin Grindeanu a împărtășit în mediul online detalii despre întâlnirea cu Roberta Metsola și discuțiile purtate cu aceasta.

„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre #protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, scrie Grindeanu pe Facebook.

În cadrul discuției, Grindeanu a ridicat și problema semnalelor privind apropierea dintre liberali și AUR, pe care PSD o consideră îngrijorătoare.

„Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a mai scris liderul PSD.

Președintele PSD a mai anunțat că în partid a fost demarat un proces amplu de consultare internă, care vizează evaluarea activității din ultimele luni de guvernare, inclusiv a reprezentanților din Executiv.

„Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că #PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță - nu exclusiv austeritate!”, a mai scris sorin Grindeanu în mediul online.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD își dorește menținerea unei direcții pro-europene, dar cu rezultate concrete pentru populație.

