Sorin Grindeanu, întrevedere cu Roberta Metsola. Liderul PSD crede că PNL și AUR s-ar putea alia
- Bianca Ion
- 26 martie 2026, 14:11
Liderul social-democrat a anunțat că a avut o întrevedere cu Roberta Metsola, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de situația economică și de impactul scumpirilor carburanților asupra populației. în urma întâlnirii, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea pe care o conduce urmărește cu îngrijorare semnalele privind o posibilă apropiere între partidul premierului și liderii AUR, în contextul unor discuții purtate la nivel european.
Sorin Grindeanu a împărtășit în mediul online detalii despre întâlnirea cu Roberta Metsola și discuțiile purtate cu aceasta.
„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre #protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, scrie Grindeanu pe Facebook.
Avertisment privind relația PNL-AUR
În cadrul discuției, Grindeanu a ridicat și problema semnalelor privind apropierea dintre liberali și AUR, pe care PSD o consideră îngrijorătoare.
Consultări interne în PSD
Președintele PSD a mai anunțat că în partid a fost demarat un proces amplu de consultare internă, care vizează evaluarea activității din ultimele luni de guvernare, inclusiv a reprezentanților din Executiv.
„Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că #PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță - nu exclusiv austeritate!”, a mai scris sorin Grindeanu în mediul online.
