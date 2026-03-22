Nadia Comăneci, emoții la 50 de ani de la Montreal: M-a făcut să lăcrimez

Nadia Comăneci a povestit la Antena 3 despre emoțiile și semnificația unei săptămâni aniversare dedicate carierei sale, la 50 de ani de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, când a devenit prima gimnastă din lume care a primit nota 10 perfectă.

Fosta mare campioană a povestit că evenimentele recente i-au readus în prim-plan întreaga carieră și impactul pe care l-a avut asupra generațiilor care au urmat. „Acest evenimente aniversar creat de Victor Negrescu împreună cu ANS m-a făcut sî lăcrimez”, a mărturisit Comăneci, adăugând că a fost impresionată de modul în care povestea ei a inspirat copii și sportivi din întreaga lume.

Roberta Metsola și Nadia Comăneci. Sursa foto: Instagram/Roberta Metsola

Ea a declarat că performanța sportivă este rezultatul unui proces lung, bazat pe muncă și perseverență. „Munca, persevrenţa sunt valori importante”, a spus ea, explicând că aceste principii le-a învățat încă din copilărie. Comăneci a povestit și despre importanța acceptării eșecului în sport, pe care îl consideră o etapă firească a progresului: „Toate succesele se întâmplă prin încercări nereuşite”.

„În sport înveți și cum să navighezi prin viață”

Fosta gimnastă a explicat că sportul are un rol esențial în formarea caracterului, nu doar în obținerea performanței. În opinia sa, disciplina și competiția îi învață pe tineri cum să gestioneze atât victoriile, cât și eșecurile. „În sport înveţi şi cum să navighezi prin viaţă”, a mai spus Comăneci.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 martie 2026. Iran (II)
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 martie 2026. Iran (II)
SUA își schimbă strategia în Iran. Cât va mai dura războiul, dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Live Text
SUA își schimbă strategia în Iran. Cât va mai dura războiul, dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Live Text
Ea a povestit despre importanța activității sportive în rândul copiilor, încurajând părinții să susțină implicarea celor mici în sport. „Copiii trebuie să fie ocupaţi cu sportul, mai ales în ziua de azi”, a precizat ea, subliniind că succesul nu apare rapid, ci se construiește în timp.

Nadia Comăneci a participat în această săptămână la o serie de evenimente organizate la Parlamentul European, unde a fost prezentă alături de o delegație a sportului românesc. Vizita a inclus discuții cu oficiali europeni, printre care și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, tema principală fiind rolul sportului ca model educațional și social.

La evenimente a participat și europarlamentarul Victor Negrescu, cel care a inițiat seria de întâlniri dedicate promovării sportului românesc la nivel european. De asemenea, la discuțiile de la Bruxelles a fost prezentă și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, alături de reprezentanți ai sportului românesc conduși de COSR.

21:03 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 martie 2026. Iran (II)
20:52 - SUA își schimbă strategia în Iran. Cât va mai dura războiul, dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Live Text
20:42 - OpenAI pregătește o super aplicație. Ce vor putea face utilizatorii noului produs și cât va costa
20:29 - Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, invitată de Melania Trump la un summit global în SUA
20:19 - Dincolo de discursul anti-sistem, AUR devine un partid „ca oricare altul”, sedus de mirajul puterii
20:12 - Țarul Alexandru al II-lea „Nemuritorul”, asasinat de anarhiști

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur

