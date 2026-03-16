Nadia Comăneci, invitată de onoare la Parlamentul European. Ce cadouri a primit fosta gimnastă

Social

Comentează știrea
Roberta Metsola și Nadia Comăneci. Sursa foto: Instagram/Roberta Metsola
Din cuprinsul articolului

Nadia Comăneci a fost prezentă luni, în calitate de invitat de onoare, la Parlamentul European, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la performanța istorică obținută la Montreal. La Bruxelles au loc mai multe evenimente dedicate „Zeiței de la Montreal”, organizate în programul „Anul Nadia 2026”.

Nadia Comăneci, felicitată de Roberta Metsola

Nadia Comăneci rămâne un nume uriaș în sportul mondial. Fosta gimnastă a mers la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Roberta Metsola.

Întâlnirea de la Bruxelles a avut un moment emoționant, iar Roberta Metsola a felicitat-o pe Nadia Comăneci. Președinta Parlamentului European s-a arătat impresionată de cadourile primite și a vrut să le vadă imediat: un tricou pe care scria „Nad1a”, o carte pentru Casa Istoriei Europene și o eșarfă.

Alți sportivi care au fost alături de fosta gimnastă

La Parlamentul European, Nadia Comăneci a fost însoțită de alte nume importante ale sportului românesc, printre care Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică, Andreea Răducan și Mihai Covaliu.

Înșelătoriile s-au mutat pe Tiktok, iar infractorii apelează la latura sensibilă a românilor
De unde își iau divele din România pungi de firmă. Prețul unui astfel de obiect este piperat
Evenimentul este organizat de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, alături de alți europarlamentari români.

„În drum spre Bruxelles cu nimeni alta decât inegalabila Nadia Comaneci. Vom celebra, împreună, la Parlamentul European, 50 de ani de la momentul perfect de la Montréal. Un vis devenit realitat”, a scris Negrescu pe Facebook, luni dimineață.

Victor Negrescu și Nadia Comaneci. Sursa foto: Facebook/Victor Negrescu

Nadia Comăneci, prima sportivă care a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, după ce a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică, la doar 14 ani. A fost începutul unei legende care a cucerit lumea, iar tabela, nepregătită pentru perfecțiune, a afișat „1.00”. În total, fosta sportivă a primit șapte note de 10, dintre care trei la bârnă.

În acest an, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci”, iar pe data de 29 mai va fi organizată o gală dedicată marii gimnaste.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:00 - Ucraina, Georgescu și Zelenski 3
00:00 - Ucraina, Georgescu și Zelenski 4
00:00 - Ucraina, Georgescu și Zelenski 7
00:00 - Ucraina, Georgescu și Zelenski 1
00:00 - Ucraina, Georgescu și Zelenski 2
00:00 - Ucraina, Georgescu și Zelenski 5

HAI România!

Proiecte speciale