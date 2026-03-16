Nadia Comăneci, invitată de onoare la Parlamentul European. Ce cadouri a primit fosta gimnastă

Nadia Comăneci a fost prezentă luni, în calitate de invitat de onoare, la Parlamentul European, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la performanța istorică obținută la Montreal. La Bruxelles au loc mai multe evenimente dedicate „Zeiței de la Montreal”, organizate în programul „Anul Nadia 2026”.

Nadia Comăneci rămâne un nume uriaș în sportul mondial. Fosta gimnastă a mers la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Roberta Metsola.

Întâlnirea de la Bruxelles a avut un moment emoționant, iar Roberta Metsola a felicitat-o pe Nadia Comăneci. Președinta Parlamentului European s-a arătat impresionată de cadourile primite și a vrut să le vadă imediat: un tricou pe care scria „Nad1a”, o carte pentru Casa Istoriei Europene și o eșarfă.

La Parlamentul European, Nadia Comăneci a fost însoțită de alte nume importante ale sportului românesc, printre care Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică, Andreea Răducan și Mihai Covaliu.

Evenimentul este organizat de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, alături de alți europarlamentari români.

„În drum spre Bruxelles cu nimeni alta decât inegalabila Nadia Comaneci. Vom celebra, împreună, la Parlamentul European, 50 de ani de la momentul perfect de la Montréal. Un vis devenit realitat”, a scris Negrescu pe Facebook, luni dimineață.

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, după ce a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică, la doar 14 ani. A fost începutul unei legende care a cucerit lumea, iar tabela, nepregătită pentru perfecțiune, a afișat „1.00”. În total, fosta sportivă a primit șapte note de 10, dintre care trei la bârnă.

În acest an, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci”, iar pe data de 29 mai va fi organizată o gală dedicată marii gimnaste.