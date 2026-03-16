Sport

Nadia Comăneci, invitată de onoare la Parlamentul European, la 50 de ani de la performanța olimpică de la Montreal. Cine o va însoți la Bruxelles

Comentează știrea
Nadia Comăneci, înconjurată de admiratori și oficiali. Sursa foto: EVZ
Din cuprinsul articolului

Nadia Comăneci este sărbătorită la Bruxelles, Belgia, între 16-18 martie, la 50 de ani de la performanța olimpică de la Montreal, printr-o serie de evenimente oficiale și conferințe la Parlamentul European.

Nadia Comăneci, sărbătorită la Parlamentul European

Bruxelles va găzdui între 16 și 18 martie o serie de evenimente dedicate Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la performanța istorică de la Olimpiada de la Montreal, când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale.

Evenimentele fac parte din programul „Anul Nadia 2026”, iar fosta mare gimnastă va fi prezentă ca invitată de onoare.

Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, "Zeița de la Montreal". Sursa foto: EVZ

Surpriză pentru mai multe gimnaste din Onești

Organizatorii evenimentului sunt Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Mihai Covaliu, președinte la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, dar și alți europarlamentari români.

Ce este Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ. De ce este considerată periculoasă
Ce este Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ. De ce este considerată periculoasă
Moment stânjenitor pentru regele Charles. Regina Camilla a uitat regulile de protocol
Moment stânjenitor pentru regele Charles. Regina Camilla a uitat regulile de protocol

La festivități vor participa și câteva tinere gimnaste de la un club din Onești, ceea ce arată că Nadia Comăneci a rămas în strânsă legătură cu orașul natal.

Nadia Comâneci

Nadia Comăneci, în centrul atenției. Sursa foto: EVZ

Nadia Comăneci, întâlniri de gală la Parlamentul European

Pe 16 martie, delegația va vizita Casa Istoriei Europene, unde va avea loc și o ceremonie instituțională de donație organizată în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport. Evenimentul marchează contribuția Nadiei la promovarea valorilor sportive și a excelenței în Europa.

Ziua de 17 martie va fi dedicată conferinței „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, găzduită de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și de președintele Comisiei REGI, Dragoș Benea. În cadrul conferinței, participanții vor discuta impactul durabil al performanței Nadiei asupra gimnasticii și valorilor europene. Tot în această zi, delegația va vizita Parlamentarium, centrul interactiv al instituției europene.

Nadia Comâneci, fosta mare gimnastă a României

Nadia Comâneci, fosta mare gimnastă a României. Sursa foto: EVZ

De asemenea, delegația României, în frunte cu "Zeița de la Montreal", se va întâlni și cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, dar și cu alți lideri de la Bruxelles.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:11 - Gică Popescu a scos milioane de euro din bancă pentru a deveni acționar majoritar la Farul Constanța
16:03 - Ce este Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ. De ce este considerată per...
15:51 - Moment stânjenitor pentru regele Charles. Regina Camilla a uitat regulile de protocol
15:43 - Sondaj INSCOP: Reforma administrativ-teritorială și comasarea localităților, pe placul românilor
15:37 - Un nou serial face furori pe Netflix. Este inspirat din fapte reale
15:32 - PNL, ședință specială a Biroului Executiv. Se pregătește un răspuns pentru PSD

HAI România!

Revista Presei Internaționale. Războiul explicat la minut. Sau ce nu vă dau ăștia la televizor
Revista Presei Internaționale. Războiul explicat la minut. Sau ce nu vă dau ăștia la televizor
Ucraina, Georgescu și Zelenski. Hai LIVE cu Turcescu
Ucraina, Georgescu și Zelenski. Hai LIVE cu Turcescu
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar

Proiecte speciale