Nadia Comăneci, invitată de onoare la Parlamentul European, la 50 de ani de la performanța olimpică de la Montreal. Cine o va însoți la Bruxelles

Nadia Comăneci este sărbătorită la Bruxelles, Belgia, între 16-18 martie, la 50 de ani de la performanța olimpică de la Montreal, printr-o serie de evenimente oficiale și conferințe la Parlamentul European.

Bruxelles va găzdui între 16 și 18 martie o serie de evenimente dedicate Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la performanța istorică de la Olimpiada de la Montreal, când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale.

Evenimentele fac parte din programul „Anul Nadia 2026”, iar fosta mare gimnastă va fi prezentă ca invitată de onoare.

Organizatorii evenimentului sunt Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Mihai Covaliu, președinte la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, dar și alți europarlamentari români.

La festivități vor participa și câteva tinere gimnaste de la un club din Onești, ceea ce arată că Nadia Comăneci a rămas în strânsă legătură cu orașul natal.

Pe 16 martie, delegația va vizita Casa Istoriei Europene, unde va avea loc și o ceremonie instituțională de donație organizată în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport. Evenimentul marchează contribuția Nadiei la promovarea valorilor sportive și a excelenței în Europa.

Ziua de 17 martie va fi dedicată conferinței „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, găzduită de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și de președintele Comisiei REGI, Dragoș Benea. În cadrul conferinței, participanții vor discuta impactul durabil al performanței Nadiei asupra gimnasticii și valorilor europene. Tot în această zi, delegația va vizita Parlamentarium, centrul interactiv al instituției europene.

De asemenea, delegația României, în frunte cu "Zeița de la Montreal", se va întâlni și cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, dar și cu alți lideri de la Bruxelles.