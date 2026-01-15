Sport

A început anul Nadia Comăneci: Sportul face parte din cultura unui popor

Nadia Comaneci / sursa foto: Facebook
Nadia Comăneci a anunțat, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, debutul oficial al Anului Nadia 2026 în România, un an dedicat inspirației, respectului și continuității, marcat la jumătate de secol de la primul 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Fosta mare gimnastă a declarat că este onorată de faptul că Anul Nadia 2026 a început pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, subliniind legătura profundă dintre sport și identitatea culturală a unui popor.

„50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar despre mine, ci despre copii şi despre viitor. Este o mare onoare pentru mine ca Anul Nadia 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale. Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta. Perfecţiunea nu apare din întâmplare. Se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă. Primul 10 nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei şcoli, al unei echipe, al unor oameni care au crezut în mine, al unor antrenori dedicaţii, al unor colegi cu spirit de echipă şi al unei ţări care m-a format. Le mulţumesc tuturor celor care duc mai departe aceste valori şi sper ca Anul Nadia 2026 să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, a transmis Nadia Comăneci.

50 de ani de la performanța istorică de la Montreal

Anul 2026 a fost desemnat „Anul Nadia Comăneci” pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la performanțele legendare obținute de gimnasta româncă la Jocurile Olimpice de vară din 1976, desfășurate la Montreal, între 17 iulie și 1 august.

Acele rezultate au schimbat definitiv istoria gimnasticii, fiind momentul în care, pentru prima dată, o sportivă a primit nota 10 într-o competiție olimpică.

Potrivit legii, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost desemnat instituție coordonatoare a tuturor activităților desfășurate pe parcursul anului 2026. COSR va elabora un calendar de acțiuni sportive și educative, care va fi transmis autorităților naționale, precum și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României din străinătate.

Actul normativ prevede că autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive, precum și organizațiile minorităților naționale pot organiza evenimente sportive, educative și artistice dedicate Anului Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci. Sursă foto: Captură video

Implicarea instituțiilor publice

Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile locale și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse legale pentru organizarea ori susținerea logistică și financiară a manifestărilor sportive, culturale, artistice și educaționale incluse în program.

Evenimentele cheie ale Anului Nadia 2026

Anul Nadia 2026 va include o serie de evenimente naționale și internaționale, sportive, culturale și educaționale, desfășurate sub egida COSR, în parteneriat cu Federația Română de Gimnastică și cu municipiul Onești, desemnat Oraș European al Sportului 2026.

Punctul culminant al acestui program va avea loc pe 29 mai 2026, când COSR va organiza Gala Oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”, un eveniment dedicat celei mai cunoscute gimnaste din istoria sportului mondial și moștenirii sale pentru generațiile viitoare.

Prin organizarea Anului Nadia 2026, Comitetul Olimpic și Sportiv Român reafirmă ideea că performanța sportivă este parte integrantă a culturii naționale și că excelența autentică depășește granițele timpului și ale generațiilor.

Proiecte speciale