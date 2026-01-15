Shein va fi audiat în Parlamentul European, din cauza îngrijorărilor legate de practicile sale comerciale

Retailerul de modă Shein va fi audiat pe 27 ianuarie în Parlamentul European, din cauza îngrijorărilor legate de practicile sale comerciale, respectarea legislației UE și impactul asupra mediului, potrivit Politico.

Gigantul modei ultra-rapide Shein va participa la o audiere la Parlamentul European pentru a discuta practicile comerciale ale companiei.

Presiunea asupra Shein de a se întâlni cu factorii de decizie a crescut, aceștia fiind îngrijorați de afluxul coletelor ieftine livrate de companie, de presupusele încălcări ale legislației UE și de impactul asupra mediului, mai ales după ce firma a fost prinsă vânzând în Franța păpuși sexuale asemănătoare copiilor.

Comisia pentru piața internă a Parlamentului a încercat timp de săptămâni întregi să convoace platforma la o audiere, dar fără succes. Totuși, conform oficialilor, data a fost stabilită în cele din urmă pentru 27 ianuarie. Yinan Zhu, șeful Grupului pentru Integritate în Afaceri al Shein pentru Europa Extinsă, va apărea în fața comitetului.

„Shein răspunde în sfârșit în fața legislatorilor UE și va apărea în fața Comisiei IMCO după ce am avut mai multe schimburi de e-mailuri cu ei”, a declarat președintele comisiei, eurodeputata din Germania Anna Cavazzini, membră a Partidului Verde.

Într-o scrisoare văzută de Politico, Zhu și-a confirmat participarea și a solicitat o întâlnire separată cu președintele comisiei. Zhu a declarat că dorește să discute în detaliu măsurile pe care compania le pune în aplicare pentru a răspunde preocupărilor legislatorilor.

Obiectivul lui Cavazzini este de a examina platforma. „Deputații europeni își exercită în sfârșit dreptul de a examina îndeaproape atât eforturile Comisiei de aplicare a legii, cât și comportamentul marilor piețe online, în lumina recentelor scandaluri legate de Shein”, a afirmat ea.

„Intenționăm să participăm la reuniunea comisiei IMCO din 27 ianuarie și așteptăm cu interes un schimb constructiv de opinii cu membrii comisiei cu privire la provocarea la care se confruntă întreaga industrie, și anume asigurarea siguranței și protecției clienților online”, a declarat Martin Reidy, reprezentant al retailerului Shein.