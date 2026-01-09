TikTok, platformă preferată de FIFA pentru conținutul video al Cupei Mondiale

FIFA a ales TikTok ca „platformă preferată” pentru conținutul video pe rețelele sociale la Cupa Mondială, a transmis forul fotbalistic.

Prin parteneriatul cu Cupa Mondială, creatorii vor avea acces special la turneul cu 48 de țări, găzduit de 16 orașe - 11 în Statele Unite, trei în Mexic și două în Canada - programat între 11 iunie și 19 iulie.

FIFA a anunțat că deținătorii drepturilor de difuzare a Cupei Mondiale vor putea transmite în direct părți din cele 104 meciuri pe o platformă dedicată din aplicația TikTok, care are peste 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite. „În plus, un grup larg de creatori va avea ocazia să utilizeze şi să co-creeze imagini de arhivă FIFA”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

FIFA nu a oferit informații despre valoarea acordului și nici despre procedura de licitație sau ofertanții implicați.

FIFA nu a precizat ce tip de conținut live va putea fi transmis anul acesta, la un turneu unde drepturile exclusive ale partenerilor comerciali sunt protejate strict.

Totuși, parteneriatul TikTok cu MLS și Apple TV a permis difuzarea pe platformă a imaginilor surprinse de camere dedicate exclusiv urmăririi lui Lionel Messi în meciurile disputate pentru Inter Miami.

În acest context, FIFA le-a transmis fanilor că vor fi duși „în culise şi mai aproape de acţiune ca niciodată”, a declarat secretarul general al organizației, Mattias Grafström.

Centrul dedicat Cupei Mondiale din aplicația TikTok le va pune la dispoziție fanilor și „stimulente de participare”, printre care stickere personalizate, filtre și funcții de gamificare.

„TikTok GamePlan transformă fandomul în rezultate comerciale măsurabile pentru partenerii noştri din domeniul sportului, fanii fiind cu 42% mai predispuşi să urmărească meciurile live după ce au vizionat conţinut sportiv pe TikTok”, a afirmat James Stafford, directorul global de conţinut al aplicaţiei.