Sport

TikTok, platformă preferată de FIFA pentru conținutul video al Cupei Mondiale

Comentează știrea
TikTok, platformă preferată de FIFA pentru conținutul video al Cupei MondialeTikTok / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

FIFA a ales TikTok ca „platformă preferată” pentru conținutul video pe rețelele sociale la Cupa Mondială, a transmis forul fotbalistic.

Acces special pentru creatori la turneul Cupei Mondiale

Prin parteneriatul cu Cupa Mondială, creatorii vor avea acces special la turneul cu 48 de țări, găzduit de 16 orașe - 11 în Statele Unite, trei în Mexic și două în Canada - programat între 11 iunie și 19 iulie.

FIFA a anunțat că deținătorii drepturilor de difuzare a Cupei Mondiale vor putea transmite în direct părți din cele 104 meciuri pe o platformă dedicată din aplicația TikTok, care are peste 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite. „În plus, un grup larg de creatori va avea ocazia să utilizeze şi să co-creeze imagini de arhivă FIFA”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

FIFA nu a oferit informații despre valoarea acordului și nici despre procedura de licitație sau ofertanții implicați.

Catedralele gotice, proiecte întinse pe secole. Care sunt mecanismele care le-au făcut posibile
Catedralele gotice, proiecte întinse pe secole. Care sunt mecanismele care le-au făcut posibile
Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Riști amenzi dacă nu respecți legea
Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Riști amenzi dacă nu respecți legea

Ce le promite FIFA fanilor

FIFA nu a precizat ce tip de conținut live va putea fi transmis anul acesta, la un turneu unde drepturile exclusive ale partenerilor comerciali sunt protejate strict.

Totuși, parteneriatul TikTok cu MLS și Apple TV a permis difuzarea pe platformă a imaginilor surprinse de camere dedicate exclusiv urmăririi lui Lionel Messi în meciurile disputate pentru Inter Miami.

Lionel Messi

Lionel Messi. Surss foto: Instagram

În acest context, FIFA le-a transmis fanilor că vor fi duși „în culise şi mai aproape de acţiune ca niciodată”, a declarat secretarul general al organizației, Mattias Grafström.

Stimulente interactive pentru fanii Cupei Mondiale pe TikTok

Centrul dedicat Cupei Mondiale din aplicația TikTok le va pune la dispoziție fanilor și „stimulente de participare”, printre care stickere personalizate, filtre și funcții de gamificare.

„TikTok GamePlan transformă fandomul în rezultate comerciale măsurabile pentru partenerii noştri din domeniul sportului, fanii fiind cu 42% mai predispuşi să urmărească meciurile live după ce au vizionat conţinut sportiv pe TikTok”, a afirmat James Stafford, directorul global de conţinut al aplicaţiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Catedralele gotice, proiecte întinse pe secole. Care sunt mecanismele care le-au făcut posibile
23:51 - Autorităţile de la Kiev cer locuitorilor să părăsească oraşul
23:38 - Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Riști amenzi dacă nu respecți legea
23:29 - Rusia pierde generalii. Câţi au fost ucişi de la invazia pe scară largă
23:22 - Șoferiță amendată în Alba, după ce a circulat iarna cu anvelope de vară
23:15 - Fonduri europene sub semnul întrebării. Nicușor Dan retrimite legea la Parlament

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale