Nadia Comăneci, despre anul care îi va purta numele. Ce așteptări are Zeița de la Montreal

Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari gimnaste ale lumii, a transmis un mesaj emoționant de Anul Nou, în care și-a exprimat recunoștința pentru anul care se încheie și entuziasmul pentru 2026.

„A sosit momentul să ne luăm la revedere de la 2025. Mulțumesc pentru un an frumos şi sănătos. Vă doresc tuturor un 2026 uimitor, cu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă. Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice şi să revăd pe toată lumea. La mulţi ani, 2026”, a spus Nadia într-un mesaj postat pe Facebook.

Mesajul fostei gimnaste vine într-un moment special pentru România, care se pregătește să marcheze un an dedicat Nadiei Comăneci.

Anul 2026 va fi dedicat Nadiei Comăneci, pentru a marca 50 de ani de la performanţele sale istorice de la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. Legea prevede ca activităţile dedicate să fie coordonate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, care va întocmi un calendar de evenimente sportive şi educative. Programul va fi transmis autorităţilor naţionale, misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor României din străinătate.

„Cu prilejul marcării Anului 'Nadia Comăneci', legendă a sportului naţional şi mondial, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive din ţară, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic", prevede actul normativ.

Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot folosi fonduri din bugetele proprii sau din alte surse legale pentru a organiza sau sprijini logistic şi financiar evenimentele sportive, culturale, artistice şi educaţionale, precum şi programele de promovare, în limita sumelor aprobate.

„Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează acţiunile şi activităţile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate Anului "Nadia Comăneci", mai stipulează legea.

La 14 mai 2025, Senatul a aprobat proiectul care declară 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”, în cinstea gimnastei legendare a României. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa urmăreşte să sporească vizibilitatea sportului şi să crească gradul de conştientizare asupra importanţei acestuia. Actul legislativ reflectă angajamentul statului faţă de valorile naţionale şi subliniază rolul sportului în identitatea României. De asemenea, demersul contribuie la promovarea imaginii ţării pe plan internaţional, prin performanţele sportivilor români la competiţii naţionale şi internaţionale.