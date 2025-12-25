Nadia Comăneci strălucește de Sărbători. 2026, un an dedicat sportului olimpic

Nadia Comăneci, recunoscută drept cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a publicat un mesaj de Sărbători pe rețelele sociale în care a făcut urări publicului și a menționat că urmează un an olimpic, 2026.

Postarea a fost însoțită de o fotografie/video în care apare îmbrăcată într‑o rochie cu aspect metalic. Mesajul a inclus urări atât în limba engleză, cât și în limba română.

În cadrul mesajului, gimnasta a transmis urările sale de sărbători adresate urmăritorilor:

În continuare, ea a adăugat: „Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc şi un an minunat! La mulţi ani!”

Postarea Nadiei Comăneci a fost făcută pe platforma Instagram, unde este prezentată în cadrul vizual alăturat urărilor de sezon. În mesajul video/text, sportiva îmbină limbile engleză și română, adresându‑se atât publicului internațional, cât și urmăritorilor din România.

Prin această postare, Nadia Comăneci a subliniat faptul că anul 2026 este un „an olimpic”, sugerând o legătură cu iminente competiții sau evenimente legate de sportul olimpic, fără a specifica detalii referitoare la participarea sa personală în calitate de sportivă sau oficial.

Conform relatărilor recente, în anul 2026, România va celebra „Anul Nadia Comăneci” printr‑o serie de evenimente dedicate carierei și contribuțiilor ei în sport.

În timpul acestor planuri, este programată o gală specială în data de 29 mai 2026, care va fi dedicată gimnastei.

Această inițiativă face parte dintr‑o serie mai ample de acțiuni care marchează 50 de ani de la performanțele istorice ale Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde a obținut primele note de 10 perfecte din istoria gimnasticii olimpice.

De asemenea, pe plan instituțional, anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Nadia Comăneci” printr‑o legislație adoptată recent, ce prevede implicarea autorităților și a organismelor sportive în organizarea acestui tip de manifestări.

Postarea Nadiei Comăneci a atras atenția publicului în această perioadă de sărbători, iar urările sale au fost preluate de numeroase instituții și publicații media. Mesajul este parte din tradiția comunicărilor de sfârșit de an pe care sportiva le transmite anual fanilor și susținătorilor săi.

Evenimentele programate pentru anul următor, inclusiv gala din 29 mai 2026, urmează să fie coordonate de organizații sportive și culturale, având scopul de a celebra parcursul ei în sportul olimpic și impactul pe care l‑a avut asupra mișcării sportive din România și internațional.