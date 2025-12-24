Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia

Se apropie Crăciunul, iar în România colindele continuă să fie o parte esențială a sărbătorilor. În acest an, repertoriul preferat al colindătorilor combină tradiția veche cu reinterpretările moderne, astfel încât atât orașele, cât și satele să fie cuprinse de atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Potrivit specialiștilor și organizațiilor culturale care promovează tradițiile românești, colindatul începe de obicei după 21 noiembrie și se întinde până în primele zile ale lui ianuarie.

Cele mai frecvente momente de colindat sunt 24 decembrie — Ajunul Crăciunului, și zilele de 25 și 26 decembrie, când grupurile de copii, tineri sau coruri locale merg din casă în casă pentru a răspândi urările de bine și cântecele specifice.

Printre colindele care se păstrează nealterate de-a lungul decadelor se numără „O, ce veste minunată!”, „Steaua sus răsare”, „Florile dalbe”, „Deschide ușa, creștine!”, „Trei păstori” sau „Domn, domn, să‑nălțăm!”. Aceste piese rămân preferate atât de colindătorii tradiționali, cât și de corurile care susțin spectacole publice în săptămânile din preajma Crăciunului.

În plus, cântece precum „Sculați, sculați, boieri mari” sau „Colindăm, colindăm iarna” continuă să fie printre cele mai cerute, datorită ritmului jucăuș și versurilor ușor de reținut.

Tradițiile regionale adaugă un plus de diversitate playlistului de Crăciun. În Maramureș și Transilvania de nord, colindele se cântă adesea în grai local și cu acompaniamente specifice, păstrând structuri și versuri vechi, transmise din generație în generație.

În sudul României, repertoriul include versiuni adaptate dialectelor locale și unele piese mai scurte, potrivite pentru cetele de copii care colindă de la casă la casă.

Anul acesta, se observă și o tendință de reinterpretare a colindelor tradiționale. Artiști contemporani, precum Andra sau Paula Seling, readuc în atenția publicului piese clasice cu aranjamente moderne, combinând instrumente acustice cu sintetizatoare sau efecte ambientale.

Această abordare permite tinerilor să descopere colindele tradiționale într-un format accesibil și atractiv, fără a pierde esența mesajului.

În marile orașe, concertele de Crăciun includ atât colinde tradiționale cântate acapella de coruri renumite, cât și versiuni moderne interpretate de artiști consacrați. Astfel, publicul poate asculta simultan „Steaua sus răsare” cântată de copii, dar și o reinterpretare pop a „Florile dalbe”, potrivită pentru playlisturile digitale sau platformele de streaming.

„Steaua”, la mare căutare

Un alt element care face ca sezonul 2025 să fie special este interesul crescut pentru colindatul cu „Steaua”. Acest obicei, care simbolizează călăuzirea magilor către Betleem, rămâne foarte popular. Grupurile de colindători își confecționează stelele din hârtie colorată și beteală, continuând tradiția veche și aducând în casele românilor vestea Nașterii Domnului.

Pe lângă repertoriul clasic, colindele de iarnă includ și piese mai puțin cunoscute, dar apreciate, cum ar fi „La Betleem colo-n jos”, „Sus la poarta Raiului” sau „Am plecat să colindăm”. Aceste cântece completează seria tradițională, oferind varietate și menținând interesul copiilor și al tinerilor colindători.