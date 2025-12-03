Turneul Național de Colinde „Îmbucură-te, om bun!” 2025: Tinerii din 12 asociații duc bucuria Crăciunului în 15 orașe din țară

Turneul Național de Colinde. În luna decembrie 2025, tradiția autentică a sărbătorilor de iarnă prinde viață printr-un amplu eveniment cultural și spiritual: Turneul național de colinde „Îmbucură-te, om bun!”.

Tineri din 12 asociații din întreaga țară își unesc forțele pentru a străbate România „în lung și-n lat”, aducând în fața publicului colinde din fondul tradițional românesc, acompaniate de dobe, zurgălăi și strigături.

Organizatorii subliniază că acest demers nu este doar un act artistic, ci o mărturisire a bucuriei Nașterii Domnului. „Colindele nu sunt cântece de sezon și nici un capitol de etnologie. Sunt urmele bucuriei care a străbătut lumea în clipa în care Dumnezeu S-a născut între oameni”, se arată în comunicatul de presă.

Fiecare concert va fi susținut de cete de colindători organizate după structura tradițională, incluzând roluri specifice precum vornic, stegar, iconar, dobași și urători. Această structură are menirea de a reconstitui, prin repertoriu și port, unitatea duhovnicească și culturală a României.

Asociațiile implicate în proiect sunt: Organizația Tinerilor din Sibiu, Organizația Tinerilor Bistrițeni, Organizația Tinerilor din București, Organizația Tinerilor din Cugir, Organizația Tinerilor de pe Valea Sebeșului, ASCOR Alba Iulia & Serenitas, Asociația Tinerii din Ziua de Azi (Brașov), Asociația Suflet Tânăr Arădean, Asociația Tineri pentru Tineri Târgu Mureș, Liga Studenților din Cluj, Liga Studenților din Oradea și Liga Studenților din Timișoara.

Călăuziți de aceeași stea ca magii de odinioară, tinerii pornesc la drum. Vin să deschidă un drum pe care bucuria poate să pătrundă în inimile noastre, așa cum a pătruns odinioară în lume.

Turneul „Îmbucură-te, om bun!” readuce în lumină datina autentică a colindatului, reamintindu-ne că tradiția nu este un muzeu, ci o vibrație vie, o energie care combate inerția, purifică aerul de plictis și reîmprospătează atmosfera cu sens și viață. Intrarea la toate concertele din cadrul turneului este gratuită.

Evenimentele sunt realizate cu sprijinul comunităților locale și al asociațiilor de tineret din orașele gazdă.

Turneul debutează pe 4 decembrie și se încheie pe 14 decembrie, cuprinzând următoarele orașe și locații:

SIBIU – 4 Decembrie, Ora: 17:00 și 19:00

Locație: Sala Thalia (Strada Cetății, nr. 3-5) Invitat special: Sebastian Stan

BISTRIȚA – 4 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Palatul Culturii Bistrița (Strada Albert Berger, nr. 10)

SEBEȘ – 7 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Centrul Cultural „Lucian Blaga” (Bulevardul Lucian Blaga, nr. 45)

REȘIȚA – 7 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Sala Lira (Aleea Herculane, nr. 3)

CRAIOVA – 7 Decembrie, Ora: 18:00

Locație: Teatrul Național "Marin Sorescu" (Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11)

BRAȘOV – 8 Decembrie, Ora: 18:00

Locație: Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu" (Piața Teatrului, nr. 1)

ALBA IULIA – 9 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Casa de Cultură a Studenților (Strada Ardealului, nr. 1) Invitat special: Mariana Anghel

CLUJ-NAPOCA – 9 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Auditorium Maximum (Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 5)

GIURGIU – 10 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Teatrul „Tudor Vianu” (Strada Mircea cel Bătrân nr. 1)

ORADEA – 10 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Filarmonica de Stat Oradea (Strada Moscovei nr. 5)

TÂRGU MUREȘ – 11 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Centrul Cultural „Mihai Eminescu” (Strada Nicolae Grigorescu nr. 19) Invitați speciali: Ina Todoran & Ovidiu Furnea

TIMIȘOARA – 11 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Teatrul Național „Mihai Eminescu” – Sala Mare (Str. Mărășești nr. 2)

BUCUREȘTI – 12 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Aula Magna – Politehnica București (Splaiul Independenței, nr. 313)

ARAD – 14 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Palatul Cultural (Piața George Enescu, nr. 1)

CUGIR – 14 Decembrie, Ora: 19:00

Locație: Centrul Cultural Valentin Uritescu (Str. Ion Luca Caragiale, nr. 5)

Mesajul central al tinerilor colindători este unul de reîmprospătare spirituală: „Tradiția nu are nevoie de noi ca să existe; noi avem nevoie de ea ca să rămânem vii. Pentru că în zgomotul lumii moderne, colindul reaprinde un alt fel de liniște”.