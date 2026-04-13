Udatul fetelor, o tradiție păstrată cu sfințenie în satele din Țara Făgărașului. Ce ascunde acest obicei

În Ardeal, udatul fetelor în prima zi de Paști este o tradiție veche, strâns legată de venirea primăverii și de viitorul celor care trebuie să ducă mai departe ceea ce au lăsat moștenire bunicii și străbunicii. Tradiția este respectată atât de comunitățile catolice, cât și de cele ortodoxe. În unele localități din Țara Făgărașului, fetele tinere se ascund de dimineață pentru a nu fi găsite și udate de feciorii din sat.

În satele Șercaia, Vad sau Șinca, tinerii se adună în grupuri și merg din casă în casă pentru a stropi fetele, primind în schimb daruri simbolice, precum cozonac, ouă roșii, prăjituri sau vin.

Potrivit tradiției, tinerele din sat sunt udate cu găleata plină cu apă sau chiar în râul care străbate localitatea, mai ales atunci când temperaturile sunt ridicate.

În satul Vad, din Țara Făgărașului, obiceiul „Plugarul” se desfășoară în a doua zi de Paști, Lunea Luminată, și marchează recunoașterea tânărului care a fost primul la arat. Ritualul simbolizează dorința de belșug și fertilitate pentru recoltele anului și se mai păstrează în Părău, Cuciulata, Comăna de Jos și Veneția de Jos.

Ritualul începe cu împodobirea tânărului ales cu paie și verdeață, după care acesta este așezat pe o grapă și dus pe umerii celorlalți tineri până la râu, unde este stropit cu apă de mai multe ori.

Obiceiul se încheie cu „Masa Plugarului”, care este așezată în casa celui ales.

În Transilvania, tradiția stropitului fetelor a fost adusă de sași în Evul Mediu și s-a răspândit treptat în comunitățile maghiare și în rândul românilor. La început se folosea doar apă, iar parfumul a fost introdus în secolul al XIX-lea, simbolizând bogăția și rafinamentul.

În alte zone din Transilvania, în sâmbăta de dinaintea Paștilor, băieții împodobesc brazi cu panglici colorate, pe care apoi îi duc, după lăsarea întunericului, la porțile fetelor de măritat. La cele mai apreciate fete vin zeci de băieți, iar acestea urmăresc de la ferestre cine sunt cei care le aduc darul prețios.