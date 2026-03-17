Cum va fi vremea de Paște. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele săptămâni

Prognoza pentru perioada următoare, inclusiv intervalul din jurul Paștelui, indică o evoluție a vremii apropiată de normalul climatologic, potrivit celor mai recente estimări realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Datele actualizate pentru intervalul 16 martie – 13 aprilie 2026 arată că temperaturile vor rămâne, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, cu ușoare variații regionale. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în mare parte moderate, fără abateri majore la nivel național.

Estimările sunt realizate pe baza mediilor climatice din perioada 2006–2025 și oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției temperaturilor și a regimului pluviometric până în preajma sărbătorilor pascale.

În intervalul 16 – 23 martie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de normal. În schimb, cantitățile de precipitații vor fi reduse la nivelul întregii țări.

Pentru perioada 23 – 30 martie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste mediile obișnuite în toate regiunile, cu valori mai ridicate în nord. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru acest interval.

În săptămâna 30 martie – 6 aprilie, temperaturile vor reveni la valori apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea zonelor. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai abundente în sud, est și la munte, în timp ce în restul teritoriului vor rămâne în limite normale.

Pentru intervalul 6 – 13 aprilie, care include și perioada Paștelui, estimările indică temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, în general normale în majoritatea regiunilor.

În ansamblu, prognoza sugerează o vreme echilibrată, fără extreme, pentru perioada sărbătorilor pascale din acest an.