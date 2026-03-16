Prognoza meteo, 16 martie. Săptămâna începe cu temperaturi ușor mai scăzute față de cele înregistrate în weekend

Luni, regimul termic se va menține comparabil cu cel din zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață pe arii restrânse, mai ales dimineața în sud-estul țării. În zona Carpaților Meridionali, la altitudini mari, sunt posibile precipitații mixte, anunță ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în sud și sud-vest pe parcursul zilei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 10 grade pe litoral și în jur de 17 grade în Dealurile de Vest, iar minimele vor fi între -3 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se pot înregistra până la -7 grade.

În București, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 13 grade, iar cea minimă se va situa între -1 și 0 grade.

Meteorologii anunță că între 16 și 23 martie temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media multianuală în regiunile intracarpatice, în special în nord-vestul țării.

În restul teritoriului, valorile termice se vor menține apropiate de normele climatologice, iar precipitațiile vor fi mai scăzute în vest și nord-vest, rămânând normale în celelalte zone.

Ultima săptămână a lunii martie, 23–30 martie, va aduce temperaturi medii ușor peste normal în nordul României, iar în restul regiunilor valorile se vor situa aproape de mediile climatologice specifice perioadei. Precipitațiile se vor încadra în limite normale pentru sfârșitul lunii.

Debutul lunii aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, va fi caracterizat de vreme apropiată de normele climatologice de început de primăvară. Temperaturile vor fi moderate, ploile izolate, iar cerul variabil, cu ceață locală dimineața și noaptea. În ansamblu, începutul lunii aprilie se anunță stabil, cu perioade extinse de vreme blândă și însorită. Recent, meteorologii au anunțat că în luna aprilie ar urma să apară fulguieli în stațiunile montane.