Prognoza meteo, 15 martie. Vremea se menține frumoasă în ultima zi de weekend. Vânt puternic în zonele montane

Duminică, în regiunile sud-estice ale țării vor fi înnorări mai ales în prima parte a zilei și pe timpul nopții, iar pe alocuri se pot semnala burnițe. Cu toate acestea, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru mijlocul lunii martie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În restul țării, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil spre senin și temperaturi diurne mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 50-60 km/h, izolat până la 65-70 km/h.

Rafale mai puternice, de 40-45 km/h, se vor semnala în nordul Moldovei, nord-estul Munteniei, pe arii restrânse în Transilvania și pe crestele Carpaților Meridionali, iar la altitudini mari la munte vitezele pot atinge 60-80 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade, cele mai ridicate valori fiind în vest și nord-vest, iar minimele vor oscila între -3 și 4 grade. În depresiunile din estul Transilvaniei, termometrele vor coborî până la -8 grade, în timp ce în Dealurile de Vest se vor înregistra până la 7 grade. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă izolat în Muntenia și Dobrogea, dar și în Oltenia și Moldova.

În București, valorile termice vor continua să scadă, apropiindu-se de mediile specifice perioadei.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge în jur de 11 grade, iar cea minimă va fi între -1 și 1 grad.

În intervalul 16–23 martie, meteorologii anunță temperaturi ușor mai ridicate decât media în regiunile intracarpatice, în special în nord-vestul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei perioade. Cantitățile de precipitații vor fi mai scăzute în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte zone se mențin în limite normale.

Ultima săptămână a lunii martie, 23–30 martie, va aduce temperaturi medii ușor peste normal în nordul României, iar în restul regiunilor valorile termice se vor situa aproape de mediile climatologice ale finalului de lună. Precipitațiile vor fi în general normale pentru această perioadă.

Prima săptămână a lunii aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, se va caracteriza printr-o vreme apropiată de normele climatologice specifice începutului de primăvară. Temperaturile vor fi moderate, ploile vor fi izolate, iar cerul va fi variabil, cu ceață locală dimineața și noaptea. În ansamblu, debutul lunii aprilie se anunță stabil, cu perioade mai lungi de vreme blândă și însorită.