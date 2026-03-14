Fenomen meteo rar în aprilie. Vreme schimbătoare înainte de Paște

Luna aprilie vine cu vreme neobișnuită pentru această perioadă a anului. Un vortex polar care coboară din nordul Europei va provoca o răcire bruscă și ninsori în zonele montane. Fenomenul meteorologic ar urma să apară chiar în preajma sărbătorilor pascale, spun meteorologii de la Easeweather. Totuși, frigul nu va fi prezent în toată țara.

Meteorologii Easeweather avertizează că masa de aer rece va transforma ploile obișnuite ale începutului lunii aprilie în episoade de ninsoare la altitudini mari. Fenomenul este rar pentru această perioadă, însă instabilitatea atmosferică specifică primăverii îl face posibil.

Cele mai afectate vor fi localitățile montane, în special stațiunile de pe Valea Prahovei. Azuga, Bușteni și Predeal se află în centrul atenției, unde temperaturile vor scădea semnificativ în jurul datei de 12 aprilie. În aceste zone, ninsoarea poate fi temporar consistentă, mai ales pe timpul nopții, când mercurul din termometre se apropie de limita înghețului.

Meteorologii îi liniștesc totuși pe români: valul de aer rece va fi de scurtă durată. După trecerea frontului polar, vremea va reveni treptat la normalul termic al lunii aprilie și în zonele montane, cu temperaturi în creștere și cer mai senin.

În restul regiunilor, temperaturile vor fi plăcute, apropiate de 20 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar soarele va însoți activitățile în aer liber, oferind condiții ideale pentru întâlniri în familie sau plimbări în natură.

Potrivit Accuweather, zilele de 12 și 13 aprilie vor fi însorite în restul țării, cu maxime de aproximativ 19 grade și minime nocturne de 8 grade.

Aceleași condiții se estimează și pentru București, unde vremea va fi stabilă și blândă, favorabilă ieșirilor în aer liber.